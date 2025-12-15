La CGT Regional Neuquén convocó a una movilización contra la reforma laboral

La reforma laboral que tiene en agenda el Gobierno Nacional activó el mecanismo de defensa de los grandes sindicatos del país, como también de la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde la CGT Regional Neuquén convocaron a todos los sindicatos y a la comunidad en general a manifestarse el próximo jueves 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional.

Según expresaron desde la central obrera, se trata de una modificación de la legislación laboral cuyo objetivo principal es limitar la negociación colectiva, atacar a las organizaciones sindicales y vulnerar los derechos individuales de las y los trabajadores.

Desde la CGT señalaron que, bajo la falsa promesa de generar empleo registrado y modernizar las relaciones laborales, se pretende avanzar sobre conquistas históricas del movimiento obrero y llevar al pueblo a convalidar medidas que van en contra de sus propios derechos.

“Entendemos que la creación de empleo no se logra quitando derechos, sino a través del desarrollo de la industria nacional y un modelo económico que garantice soberanía”, remarcaron en el comunicado.

Por este motivo, la CGT Regional Neuquén llamó a realizar una movilización amplia y unitaria, en defensa de los trabajadores y trabajadoras, del derecho a huelga y de la libre organización sindical.

Convocatoria