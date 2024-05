Misiones en crisis: «Hay salarios de indigencia», dijo una dirigente de CTA, mientras profundizan medidas

En la provincia de Misiones, las protestas de docentes, estatales y policías continúan intensificándose, con cortes de ruta y campamentos en diversas zonas. Mientras tanto, el gobernador anunció el depósito de sueldos para los empleados del sector público y el adelanto del pago de aguinaldos para el 19 de junio, una medida que busca aliviar la creciente tensión, pero que los manifestantes consideran insuficiente. Frente a este panorama, la secretaria general de la CTA A, Mónica Guarino, dialogó con RÍO NEGRO RADIO y criticó duramente la respuesta del gobierno de Hugo Passalacqua. «Hay salarios de indigencia», dijo.

Escuchá a Mónica Guarino, secretaria general de CTA Autónoma de Misiones en RÍO NEGRO RADIO

Mónica Guarino, Secretaria General de la CTA A en Misiones, expuso en una entrevista con «Vos Al Aire» las duras realidades que enfrentan los trabajadores de la provincia. «El aumento anunciado no alcanza ni siquiera para recomponer la pérdida que hemos tenido en nuestros salarios”, señaló Guarino, destacando que el anticipo del aguinaldo no es una solución, sino un paliativo temporal.

Según Guarino, esta es la primera vez que se anuncia el pago del aguinaldo con más de un mes de anticipación, lo que refleja – según la dirigente- «la incapacidad del gobierno provincial para dar respuestas efectivas a las demandas de los trabajadores».

Manifestantes en Misiones continúan con sus protestas por mejoras salariales y condiciones de vida, manteniendo cortes de ruta y campamentos.

Tras este último rechazo, los docentes iniciaron una nueva semana de paro, que se extenderá de lunes a viernes, manteniendo sus campamentos y cortes de ruta junto a los policías y trabajadores de salud.

El fin de semana fue particularmente frío y ventoso en Misiones, pero la fortaleza de los manifestantes siguió intacta. “Ayer por la tarde hicimos una asamblea, hoy tenemos un mapa de lo que será la lucha en la jornada de hoy y en la semana”, explicó Guarino. Los cortes se realizarán en la Ruta Nacional 12, que va hacia Iguazú, y en la Ruta Nacional 14, que corre junto al río Uruguay.

La realidad económica en Misiones es alarmante. Guarino describió cómo una maestra con antigüedad apenas gana entre 370.000 y 390.000 pesos, mientras que los aumentos otorgados por el gobierno son insuficientes. “Pedimos un piso mínimo de 500.000 pesos para una maestra de grado”, afirmó, resaltando que vivir en Misiones es extremadamente caro.

Es que, el costo de vida en Misiones se ha disparado en los últimos meses. El kilo de yerba, producto emblemático de la provincia, cuesta 4.000 pesos. Además, la promesa de energía más barata con la construcción de la represa Yacyretá no se cumplió.

Guarino explicó que, una familia tipo que pagaba 10.000 pesos por la luz en diciembre ahora paga entre 80.000 y 100.000 pesos. “El 30% del salario se va para pagar la luz básicamente”, indicó.

«El costo de los alquileres también es excesivo», consideró y completó: «Un monoambiente en Posadas cuesta alrededor de 200.000 pesos». Además, los costos del agua y del gas en garrafa, aumentaron significativamente. “El agua potable que antes costaba 5.000 pesos ahora cuesta 20.000, y una garrafa de gas que antes costaba 2.500 pesos ahora cuesta entre 8.000 y 12.000 pesos”, detalló Guarino.

«Un salario de 400.000 pesos es un salario de indigencia en Misiones», enfatizó Guarino. La situación se agravó con la aduana paralela en Centinela, que encarece aún más los productos en la provincia. La líder sindical expresó que los trabajadores se ven obligados a cruzar a Paraguay o Brasil para comprar ropa y otros bienes a precios más accesibles.

Guarino criticó duramente al presidente y al gobernador, acusándolos de no atender las necesidades del pueblo misionero. “El presidente vino a robarle el sueño a los trabajadores. No se puede tener casa propia, no se puede vivir dignamente con los sueldos de hambre que tenemos”, expresó, reflejando la frustración y el enojo de los manifestantes.

“Hay plata, pero se la queda el gobierno provincial que hace más de 20 años gobierna Misiones”, concluyó Guarino,

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).