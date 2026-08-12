Paro universitario este miércoles contra el Gobierno de Javier Milei: «Mantiene una deuda salarial»

El Frente Sindical de Universidades Nacionales lleva a cabo este miércoles un paro a nivel nacional por 24 horas en las casas de altos estudios públicas, en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta medida implica que la mayoría de las facultades no dictan clases presenciales ni virtuales y exige la recomposición salarial dentro del sector, debido a una brecha que estiman «superior al 28%«, además de la falta de actualización en los fondos para becas y hospitales universitarios.

El reclamo universitario al Gobierno de Javier Milei

«Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo», señaló Laura Carboni, secretaria general del gremio.

En la misma línea, indicaron que el cese de tareas se corresponde a «la falta de respuesta» del Poder Ejecutivo y el «sostenido ahogo presupuestario«. Paralelamente, la UBA informó otro paro nacional que se extenderá durante toda la semana próxima: comenzará el lunes 18 y finalizará el sábado 22.

Desde el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, calificaron esta medida de «política e ilegítima» y argumentaron que «las transferencias están al día«, según los acuerdos previos, y remarcaron que convocaron a una reunión paritaria para el 1° de septiembre.

Este paro involucra al personal docente y no docente, nucleados en la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Desde Adunc Comahue comunicaron que adhirieron al paro convocado por Conadu Histórica, por lo que la medida tiene repercusión en las clases de este miércoles en la Universidad Nacional del Comahue.

Con Noticias Argentinas