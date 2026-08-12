La comunidad científica llevó su reclamo al Centro Cívico de Bariloche

Manifestantes vestían camisetas de la selección a partir del lema “me pongo la camiseta por la defensa de Argentina”.

Al ritmo de chacareras y zambas, un numeroso grupo de trabajadores, becarios y becarias del Conicet, empleados del INTA, del Centro Atómico, docentes llevaron hasta el Centro Cívico de Bariloche su reclamo contra el ajuste en la ciencia, técnica y la educación, que aplica el Gobierno del presidente Javier Milei.

La manifestación coincidió con la primera jornada de la Fiesta Nacional de la Nieve, que organiza la Municipalidad, con el apoyo de la Provincia. La protesta no alteró la presentación de los grupos y agrupaciones locales que estaban en la grilla de espectáculos. Más complicado para los artistas y el público fue soportar el frío y el viento gélido que castigaba las manos y los rostros.

Desde ATE-Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica en Lucha denunciaron que el Gobierno nacional sigue con los recortes en los organismos relacionados con la investigación, la ciencia y la tecnología. Afirmaron que el 31 de julio pasado despidieron a 400 personas en el Conicet, entre becarios, becarias y postdoctorales “de las cuales 13 residen en Bariloche”.

Denunciaron que durante julio, “también hubo 62 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica de los cuales 20 son del Centro Atómico Bariloche”.

Los cintíficos denunciaron que hubo 62 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, 20 de ellos en Bariloche.

Nos sumamos

“No es nuestra intención interrumpir una zamba tan linda”, explicó la delegada de Conicet, Mariel Bleger, mientras el grupo Punta y Hacha tocaba en el escenario. “Nos sumamos a la lucha del Conicet”, expresó el cantante.

“Estamos en la plaza para que nos vean, para contar las distintas situaciones que venimos viviendo”, afirmó Bleger, que denunció que la administración de Milei “no para de arrasar” con todo lo que sea el desarrollo de la ciencia y la educación en Argentina. “Basta de destrucción”, reclamó. “La situación es terminal en las universidades nacionales”, advirtió.

Cuando pasó el megáfono a otro compañero, la chacarera que sonaba en el aire, la conmovió a la delegada que recibió el abrazo de sus compañeras.

El público que había pasadas las 17 en el Centro Cívico seguía con atención la presentación del grupo folclórico y algunos asistentes hasta se animaban a bailar una chacarera para entrar en calor.

Mientras, los organizadores de la manifestación leyeron documentos para informar lo que sucede en los organismos nacionales donde trabajan. Decenas de manifestantes vestían camisetas argentinas a partir del lema de la convocatoria “me pongo la camiseta por la defensa de Argentina”, que hicieron trabajadores del Conicet, INTA, INTI, CNEA y Universidades Nacionales.

La manifestación no alteró las actividades de la Fiesta de la Nieve.

La crisis

“Ciencia es soberanía”, “defiendo el conocimiento por eso me pongo la camiseta por la ciencia y las universidades”, eran las consignas de la jornada de protesta.

Desde la asamblea de trabajadores de Conicet, convocada por ATE-Conicet- expresaron que “esta crisis no es un hecho aislado: forma parte de un ataque generalizado al sistema nacional de ciencia y tecnología, que se expresa en despidos, desfinanciamiento, campañas de desprestigio y persecución laboral que afectan también a las Universidades Nacionales, la CNEA, el INTA, el INTI, Parques Nacionales y otros organismos públicos”.

“Luchamos por una ciencia pública fuerte, por trabajo digno y continuidad de los proyectos. Exigimos la inmediata restitución de las becas postdoctorales discontinuadas y la apertura de mecanismos que aseguren la estabilidad laboral y la continuidad de la investigación en todo el país”, demandaron en el documento que leyeron este miércoles en el Centro Cívico.

Mientras, sonaba en la plaza la chacarera “El Olvidao”. “No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampia’o voy a torcerle el destino, levántate, cagón que aquí canta un argentino. Soy el olvida’o, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas”.