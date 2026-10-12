Paro de judiciales este martes en Neuquén: agregan presión salarial al presupuesto del TSJ para 2027

El sindicato de empleados judiciales de Neuquén, Sejun, anunció un paro provincial este martes 13 de octubre. La medida fue convocada en función de «la falta de respuesta de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)» de cara a la discusión salarial para 2027 y los aumentos solicitados por el gremio.

La huelga tendrá una extensión de 24 horas y será seguida por una asamblea general, que se realizará el miércoles por la mañana. Este encuentro se podrá seguir de forma presencial y virtual a partir de las 10.

Fuentes sindicales precisaron que la acción fue resuelta luego de una reunión la semana pasada con el máximo tribunal de la provincia, organismo con el que se debe acordar la pauta salarial del sector, que no acercó acuerdos respecto a la paritaria del próximo año.

Los judiciales fueron los últimos empleados de la administración pública de Neuquén en definir su convenio para 2026. Fue a fines de marzo y replicó lo que firmó el Gobierno provincial con los demás gremios estatales, con aumentos trimestrales atados a la inflación local y la que mide el INDEC, además de una serie de sumas extraordinarias a pagarse en los meses de abril y septiembre.

Aumentos adicionales y la discusión para 2027

Según consta en el acta del último encuentro, Sejun pidió dos incrementos adicionales, uno en noviembre y otro en enero de 2027, en sintonía con lo que acordaron ATE y UCPN, por ejemplo.

El TSJ recepcionó el planteo y confirmó que la intención es avanzar con «una propuesta integral» para los empleados judiciales en forma paralela a la redacción del presupuesto del Poder Judicial de Neuquén para el año que viene.

Los representantes sindicales, que estuvieron encabezados por el secretario general de Sejun, Santiago Alonso, hicieron foco en la necesidad de habilitar una recomposición de los haberes con dos aumentos adicionales del 4% en noviembre y del 3% en enero, más allá de la negociación para el siguiente periodo.

También remarcaron «la necesidad de dar continuidad a las mesas técnicas de concursos y pases a plantes» y mencionaron la importancia de incorporar equipos interdisciplinarios y cubrir vacantes de la estructura judicial.

Si bien se había convenido pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, el gremio decidió convocar a una medida de fuerza antes, con un paro mañana y una asamblea provincial el miércoles, que se podrá seguir tanto en la sede ubicada de La Rioja 486, Neuquén, o de forma virtual.

La situación financiera atrás de la discusión por los sueldos sirve para explicar, al menos parcialmente, la prudencia de las autoridades del Poder Judicial, que solo para el presupuesto de este año recibieron un aporte del 53% por parte del gobierno de Rolando Figueroa.