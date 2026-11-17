La última reunión paritaria se realizó el lunes en Casa de Gobierno, sin acuerdo entre las partes. (foto Emiliano Ortiz)

La negociación salarial entre el Gobierno de Neuquén y ATEN sumó una nueva propuesta, pero todavía no hay acuerdo para 2027.

El Ejecutivo mejoró el porcentaje de aumento ofrecido a los docentes y mantuvo una compensación extraordinaria para enero. Sin embargo, la conducción del sindicato consideró insuficiente el ofrecimiento y ratificó el paro de 48 horas previsto para este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre.

La tercera reunión paritaria se realizó el lunes en Casa de Gobierno, con la participación de los ministros Jorge Tobares, de Gobierno, y Soledad Martínez, de Educación, junto a otros funcionarios provinciales y representantes del gremio encabezados por su secretaria general, Fany Mansilla.

La principal modificación respecto de la propuesta anterior fue el incremento adicional para enero de 2027, que pasó del 4% al 7%. Ese porcentaje se aplicaría sobre los salarios resultantes de la actualización por inflación correspondiente al mismo mes, de acuerdo con la pauta salarial vigente para 2026.

El ofrecimiento también contempla mantener el mecanismo de actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer semestre de 2027. Los ajustes se realizarían en abril, tomando la inflación acumulada entre enero y marzo, y en julio, con los índices correspondientes a abril, mayo y junio.

Para calcularlos se utilizaría un promedio compuesto en partes iguales por el IPC de Neuquén y el indicador nacional que publica el INDEC.

Un bono de $480.000 y diferencias en su aplicación

Otro de los puntos de la propuesta es una compensación extraordinaria de $480.000 por cargo, que se abonaría durante la segunda quincena de enero de 2027.

Según el acta de la reunión, se trata de una suma neta, no remunerativa y no bonificable, destinada a los docentes que se encuentren activos durante diciembre de 2026. También alcanzaría a los jubilados, en las proporciones establecidas por ley.

Para su liquidación se tomarán como referencia las horas trabajadas y el tipo de cargo. El esquema fija un cargo testigo de 25 horas y establece una equivalencia de 18 horas cátedra por cargo. De esta manera, algunos docentes recibirían el monto completo y otros una suma proporcional.

La propuesta incluye, además, la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y Conectividad Nacional hasta junio de 2027, con financiamiento provincial. También contempla mantener la actualización por inflación de las asignaciones familiares.

ATEN mantiene el reclamo y continúa con asambleas

Al finalizar el encuentro, la representación gremial dejó asentado en el acta que la nueva propuesta no responde integralmente a sus demandas y ratificó el pliego presentado durante la negociación.

Mansilla reiteró públicamente el reclamo de un aumento salarial del 50% y cuestionó las diferencias con los acuerdos alcanzados por otros sindicatos estatales. En particular, señaló que la propuesta docente no contempla el incremento retroactivo de noviembre que, según indicó, recibieron otros gremios.

La dirigente confirmó además que el sindicato mantendrá las medidas de fuerza anunciadas para esta semana, mientras las seccionales analizan el ofrecimiento.

El cronograma aprobado por el plenario de secretarios generales contempla un paro el miércoles 18, con volanteadas en distintos puntos de la provincia, y una movilización provincial el jueves 19. También están previstas nuevas medidas para el 25 y 26 de noviembre.

La propuesta será sometida a consideración de las asambleas docentes, que deberán pronunciarse sobre su aceptación o rechazo y la continuidad del plan de lucha.

Por el momento, el acta de la última reunión no establece una nueva fecha de negociación entre el Gobierno y ATEN. La definición del gremio sobre el ofrecimiento será determinante para conocer cómo continúa la discusión salarial de cara al ciclo lectivo 2027.