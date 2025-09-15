Paro en el ISSN por tiempo indeterminado: cómo afecta la atención este lunes en las delegaciones de Neuquén

El gremio estatal ATE comenzó un paro por tiempo indeterminado este lunes 15 de septiembre en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). ¿ Cómo afecta la atención la medida de fuerza de hoy?

Cómo afecta la atención el paro de ATE en el ISSN

Micaela fuentes, delegada de ATE, comunicó en diálogo con Diario RÍO NEGRO que la atención en la sede central tiene demoras «porque atiende solo el personal de planta política».

Señaló que en el caso de las dependencias de Alta Barda y Zona Oeste, como la sede de Jubilaciones y la Casa de la Prevención funcionan hoy con guardias mínimas. Fuentes dijo que las oficinas en el resto de la provincias están con atención reducida.

«La protesta se va a terminar cuando nos convoquen», sostuvo Fuentes.

Desde ATE reclaman ropa de trabajo para los empleados del ISSN

En un comunicado desde el gremio señalaron que la decisión del paro «se fundamenta en la falta de entrega de la indumentaria de trabajo y en el rechazo del Poder Ejecutivo a abonar el valor de la misma»,

Fuentes explicó que «en septiembre se iba a entregar esa ropa pero nunca ocurrió», por lo que solicitó que sino se otorgue un «monto para cubrirlo entre 500 y 700 mil pesos».

Dijo que no se hicieron los trámites administrativos desde el Ejecutivo, pese a que hay otros sectores de la administración pública que si recibirán una entrega este viernes. En un comunicado desde el Gobierno de Neuquén indicaron que se pagará para la administración pública el pago de la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo. La delegada de ATE sostuvo que para los empleados de ATE el Ejecutivo «no lo gestionó».