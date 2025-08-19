Cipolletti tendrá en octubre un nuevo espacio verde: dónde estará y cómo avanzan las tareas

En Cipolletti habrá un nuevo espacio verde que estiman estará listo en octubre. Así lo indicaron desde el Municipio. Los trabajos comenzaron el 28 de julio. Está ubicado en Manzanar Kossman.

Precisaron que se están ejecutando las veredas y se finalizará la instalación completa del sistema de riego. El cual contempla la construcción de tanque cisterna, casilla de bombeo, ejecución de veredas y cordones perimetrales y de contención. Se encuentra en calle Los Jacarandás, entre Los Canelos y Los Saucos. Cuenta con una superficie aproximada total de 6.460,06 metros cuadrados.

Adecuación de espacios verdes, más de 80 sitios en Cipolletti

A través de la Secretaría de Obras Públicas se informó que se contempla la adecuación de dos espacios verdes. El primer espacio será destinado a la construcción de una plaza con una superficie de 2159.75m2, mientras que en el segundo que es de 4300.31m2 se realizarán únicamente trabajos de riego y parquización.

Para la ejecución de la obra se contempla además la ejecución de veredas y cordones perimetrales. Y la construcción de cordones de contención.

Desde el ejecutivo local precisaron que en la localidad actualmente tiene más de 80 plazas, plazoletas, parques y paseos urbanos. Todos suman el equivalente a 575.000 m2 de espacios verdes.