Paro universitario en Neuquén y Río Negro: martes y miércoles con protestas por la Ley de Financiamiento

El Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero la aplicación de la normativa quedó en suspenso hasta que el Congreso pueda determinar las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Ante esta situación desde los gremios universitarios lanzaron un paro nacional de 48 horas de la cual formarán parte las instituciones ubicadas en Neuquén y Río Negro. Mirá el detalle de las protestas.

El gremio Conadu Histórica informó que el paro iniciará este 21 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 22 de octubre. El objetivo es pedir por la «aplicación plena y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario».

«El presidente Milei anunció su negativa a aplicarla, violando toda norma básica de la democracia y de la separación de poderes del Estado», criticaron y resaltaron que por esta situación, «la docencia universitaria continúa en lucha, reclamando la convocatoria a paritarias y la inmediata implementación de la mencionada ley, en un marco de enorme deterioro salarial».

Paro en Neuquén y Río Negro: las actividades de este martes y miércoles

Desde Adunc Comahue informaron que definieron actividades para los dos días de paro en ciudades como Bariloche y Neuquén, pero no descartan que se realicen más medidas en otras localidades.

Este martes en Bariloche se realizarán clases públicas en el Hall Central del CRUB:

A las 10: “Estado y sistema educativo”. A cargo de la cátedra Sociología.

A cargo de la cátedra Sociología. A las 14: “¿De qué trata la ESI?. Recorrido abierto por propuestas y materiales para enseñar ESI en las escuelas”. A cargo de la cátedra Problemáticas Educativas II del PEF.

El miércoles en Neuquén se realizará una volanteada y un semaforazo. Según la convocatoria a las 10 se concentrarán en Avenida Olascoaga y Mitre. Informaron que la actividad es organizada por Adunc con asentamientos en Cinco Saltos, Cipolletti y Neuquén.