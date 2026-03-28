Paro de 72 horas en universidades nacionales: cómo afecta a las clases en Neuquén y Río Negro

La próxima semana los docentes universitarios y preuniversitarios retomarán sus reclamos por mejoras salariales. Anunciaron tres días de paro en todas las instituciones nacionales y los gremios -de Neuquén y Río Negro- ya confirmaron su adhesión.

Cómo afecta el paro a las clases en Neuquén y Río Negro

El gremio Adunc lanzó un comunicado para reiterar su crítica contra el Javier Milei y sostener sus medidas de reclamos salarial. «La docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país sostiene las medidas de acción directa y de visibilización del conflicto universitario», expresaron

En ese contexto informaron que los días 30, 31 y 1 de abril habrá paro en todas las universidades por lo que no habrá clases.

«Paramos porque no hay respuestas, no hay convocatoria a paritarias, no hay cumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno de Milei», señalaron y agregaron: «Esa política explícita tiene un solo objetivo: profundizar la crisis salarial de docentes y nodocentes – la deuda con nuestros salarios ya supera el 51% – y postrar la universidad pública cuando más la necesita el pueblo argentino».

El gremio docente exige una recomposición salarial inmediata y adelantaron que hasta no obtener respuestas, continuarán con las medidas de lucha. Si bien aún no anunciaron actividades para los días de paro, no se descarta que realicen nuevas movilizaciones.