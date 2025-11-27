Reforma laboral: ATE convocó a paro general y «protestas sorpresivas» para cuando se debata en el Congreso

Este jueves se llevó a cabo en el Consejo Federal en San Luis del sindicato ATE. El gremio de estatales convocó a un paro general y «protestas sorpresivas» durante el mes de diciembre, en marco del inicio del debate de la reforma laboral en el Congreso.

Este Confederal contó con la participación de los secretarios generales de las 24 provincias y de las 191 seccionales de todo el país, reunidos en el Hotel Visit de la capital puntana.

Allí, se definió un paro general con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso. Además, votaron por unanimidad que la conducción nacional defina «la posibilidad de llevar adelante protestas sorpresivas» durante el próximo mes.

“El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo«, señaló el referente Rodolfo Aguiar, y apuntó: «Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint».

Este viernes habrá reunión de paritarias de estatales

Este viernes a las 13, el Gobierno convocó a una reunión de paritaria con ATE, la cual se desarrollará vía Zoom: “Convocaron a una paritaria virtual como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara».

El sindicato exige contra el recorte salarial del año: «El incremento en los primeros 10 meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo periodo alcanzó el 24,8%«.