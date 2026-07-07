Qué dijo Nicolás Occhiato sobre la demanda de $750 millones que le inició Florencia Peña

El empresario y creador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, se refirió por primera vez a la situación judicial que atraviesa con Florencia Peña, luego del escándalo generado por la difusión de una fake news sobre Jorge Messi durante una transmisión en vivo del canal de streaming.

A raíz de aquel episodio, la actriz fue desvinculada de manera inmediata de Luzu TV y posteriormente inició una demanda por daños y perjuicios contra la empresa. Según reveló Fernando Burlando y pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el reclamo asciende a 750 millones de pesos.

«Está judicializado», la respuesta de Occhiato

En una entrevista con Puro Show, tras regresar al país luego de cubrir el Mundial 2026, Occhiato fue consultado por el conflicto con Peña, aunque evitó profundizar sobre el tema.

El conductor explicó que, al tratarse de un asunto que ya está en manos de la Justicia, prefiere no hacer declaraciones. «Está judicializado, así que no tengo nada para decir«, sostuvo.

Consultado sobre el vínculo actual con la actriz, reconoció que no volvieron a hablar desde que comenzó el proceso judicial.

La conversación privada que mantuvieron tras el escándalo

Occhiato confirmó que, apenas ocurrió el episodio, sí existió una conversación con Florencia Peña. Sin embargo, aclaró que en ese momento él se encontraba en Estados Unidos, por lo que no pudieron mantener un encuentro cara a cara.

Según relató, aquella charla se produjo inmediatamente después de lo sucedido y quedará en el ámbito privado.

Además, dio a entender que el clima inicial era distinto al actual y que el escenario cambió cuando la actriz decidió avanzar con una demanda millonaria. Por ese motivo, insistió en que no hará más comentarios mientras continúe el proceso judicial.

Qué dijo sobre los sponsors de Luzu TV

Otro de los temas sobre los que fue consultado fue el supuesto impacto que el escándalo habría tenido en las marcas que acompañan al canal.

Occhiato negó de manera categórica que los sponsors se hayan alejado de Luzu TV y aseguró que la cantidad de anunciantes incluso aumentó respecto de los meses anteriores.

Su respuesta sobre el futuro de Marley en Luzu TV

Por último, el creador del canal también fue consultado sobre la continuidad de Alejandro «Marley» Wiebe al frente de El show del verano, el ciclo que comenzó junto a Florencia Peña.

Sin confirmar detalles sobre el futuro del conductor, Occhiato destacó el desempeño de Marley y expresó su deseo de que continúe formando parte del proyecto. «La está rompiendo Ale, así que sí, ojalá que sí», concluyó.