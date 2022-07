Río Negro no convoca a nuevas paritarias y los gremios arman otras protestas

El gobierno provincial prevé convocar a nuevas paritarias para la semana próxima aunque anoche no había confirmado esa determinación, especialmente por las reducidas chances de mejorar su último ofrecimiento salarial.

Los gremios estatales se impacientan. Sin precisiones gubernamentales, ATE preparaba anoche una convocatoria a medidas de fuerza en el inicio de la semana, UPCN anuncio asambleas para lunes y martes, con protestas acordadas para los dos días siguientes, y Unter convocó a su Congreso para el jueves, todavía sin lugar definido.

Simultáneamente, la Provincia iniciará el miércoles con los pagos de haberes de julio, sin subas, con la excepción de los policías y penitenciarios, que suman unos 8.000 estatales para cobrar el jueves. Los legislativos y los planteles de los órganos de control -algo más de un millar de agentes- cobrarán también con mejoras.

Ayer, en Bariloche, la gobernadora Arabela Carreras no precisó de nuevas negociaciones. Solo afirmó que se está “conversando”, con propuestas de “aumentos razonables”, y que sean posibles de ser pagados”. En un diálogo con periodista, insistió que no quiere “repetir experiencias pasadas donde se comprometen recursos que no se tienen”.

“Me pareció lamentable, fue una adhesión bastante desigual”, respondió Carreras frente a los paros coincidentes de inicio de la semana por parte de ATE, Unter y UPCN.

Esos tres gremios paritarios rechazaron la propuesta gubernamental para el tercer trimestre que consistió en 2.500 pesos no remunerativos y no bonificables para julio, otros 4.500 pesos para agosto -incluye 1.500 pesos de un pago bonificable- y un aumento del 7% para septiembre.

La intención inicial del gobierno es volver a paritarias durante la próxima semana, pero las dudas radicaban en “juntarse para qué”, según explicó un funcionario. Esa afirmación es la muestra en que se persiste en la imposibilidad financiera de modificaciones importantes a las mejoras ofrecidas.

Carreras ratificó en Bariloche igual línea que su ministro de Economía, Luis Vaisberg. Planteó que las subas de los estatales de Río Negro siguieron los índices inflacionarios hasta el momento y remarcó que están “terceros en el ránking nacional en cuando al mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios”.