Nueva etapa: Plottier reafirmó el pacto de gobernanza y controlará un viejo tramo de la Ruta 22

La municipalidad de Plottier, conducida desde hace más de dos meses por la intendenta Malena Resa, reafirmó hoy su acompañamiento al pacto de gobernanza instaurado por el gobierno de Rolando Figueroa y selló un acuerdo con la Provincia para hacerse cargo del viejo tramo de la Ruta 22 que atraviesa la ciudad.

Los anuncios se hicieron esta mañana, en un encuentro que reunió a la jefa comunal con el mandatario y otros integrantes del Ejecutivo provincial, como el jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset.

Allí se firmaron convenios destinados «al desarrollo de Plottier» y el municipio renovó su compromiso con el pacto de gobernanza, de acuerdo a lo que se informó en un comunicado.

Durante la actividad también se rubricó el traspaso de la Ruta 22, en el antiguo recorrido que va de este a oeste y viceversa, a manos de la comuna.

Según precisaron desde el Gobierno, el tramo en cuestión continuará bajo dominio de Vialidad Nacional, pero el municipio se hará cargo del mantenimiento, tarea que hasta el momento era respondabilidad de la dirección provincial de Vialidad.

Plottier y la Provincia, «intentando que haya sintonía»

Ousset, al ser entrevistado por la prensa oficial, destacó a la reunión «como muy importante para el gobierno de la provincia», ya que permitió «compartir con la intendenta y con su equipo de gobierno, con los diputados provinciales y también con los concejales».

«Planteamos desafíos que se vienen hacia adelante, intentando que haya sintonía en cuanto a los ejes de la gestión», dijo el funcionario, que agregó: «Esto tiene que ver, fundamentalmente, con ordenar las cuentas e invertir en infraestructura«.

Aunque consideró que Plottier «es una ciudad que viene retrasada en aspectos vinculados con la infraestructura«, afirmó que «trabajando, coordinando y planificando en conjunto, podemos ponerla de pie definitivamente».

Explicó que, durante el encuentro, «Firmamos convenios específicos para comenzar a trabajar con el proyecto ejecutivo del paseo costero, prefinanciar obras de 100 cuadras de asfalto y llevar a cabo obras como una nueva comisaría».

«Además, firmamos otros convenios vinculados a la salud, con un nuevo centro de personas mayores, y el deporte, como la construcción de un nuevo centro deportivo”, sumó.

A su turno, la intendenta Resa destacó el pacto de gobernanza, en un contexto donde el Gobierno provincial junto a los municipios buscan «ordenar las cuentas» y «poder redistribuir».