Amenazas con balas en una escuela privada de Roca: cómo intervino Educación tras la denuncia

Una grave denuncia pública de una madre de Roca encendió las alarmas en la comunidad educativa de una escuela privada. Según su relato, su hijo y otros alumnos fueron amenazados por un compañero que habría llevado balas al aula y manifestado su intención de «matar a todos y luego suicidarse». El Ministerio de Educación intervino y trabaja con equipos interdisciplinarios en el colegio.

El hecho trascendió luego de una entrevista en Radio La Súper 96.3 y generó conmoción en las familias, que exigieron respuestas a las autoridades del colegio. La mujer sostuvo que la institución “minimizó lo ocurrido” y que recién después de que los padres se autoconvocaran, se abordó la situación con mayor seriedad.

“Llevó balas y los amenazó con matarlos”

De acuerdo con el testimonio de la madre, los hechos ocurrieron a fines de septiembre. Su hijo le contó que el alumno en cuestión había mostrado proyectiles dentro del aula y amenazado a varios compañeros. “Nos enteramos por nuestros hijos, no por la escuela”, relató.

El 30 de septiembre, la institución envió un correo electrónico a las familias en el que calificó los rumores como “mentiras” y “cosas de chicos”. Sin embargo, el malestar creció entre los padres, que decidieron no enviar a sus hijos a clases por miedo a posibles episodios de violencia. Durante una reunión con los directivos, la mujer afirmó que se intentó “restar importancia” a lo ocurrido.

Educación confirmó que intervino

Frente a la repercusión pública del caso, el Ministerio de Educación de Río Negro confirmó que tomó intervención inmediata. La directora general de Educación, Romina Faccio, indicó que se activó un protocolo de actuación para situaciones complejas y que se desplegaron equipos interdisciplinarios en la escuela.

«Se trabaja pedagógicamente con toda la comunidad educativa, en todas las aristas que puede tener un hecho así», explicó Faccio. Además, destacó que el abordaje incluye contención emocional, reuniones con las familias y acompañamiento a los estudiantes involucrados.

Equipos interdisciplinarios en la escuela

Según detalló la funcionaria, los equipos están conformados por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales que actúan de manera articulada con las supervisiones escolares. «La idea es restablecer los vínculos, trabajar sobre las causas del conflicto y garantizar que todos los estudiantes se sientan seguros«, subrayó.

Ante esta situación, las clases no fueron suspendidas, pero se implementaron medidas concretas para fortalecer el clima institucional y brindar tranquilidad a las familias. «El objetivo es que los chicos puedan seguir asistiendo con confianza y seguridad«, afirmó Faccio.

Comunicación y rol de las familias

Uno de los ejes principales del trabajo, según Faccio, es mejorar los canales de comunicación entre la escuela y las familias. «A veces la falta de información o la información parcial genera preocupación y desconfianza. Es importante que la escuela informe no solo lo que ocurrió, sino también lo que se está haciendo», señaló.

La funcionaria remarcó la importancia de la corresponsabilidad entre escuela y familia para la construcción de vínculos sanos y la prevención de conflictos. «La institución sola no puede. Necesita el acompañamiento de las familias para fortalecer los acuerdos de convivencia y generar un entorno saludable para todos«, sostuvo.

Acompañamiento territorial y trabajo en red

El Ministerio de Educación informó que el dispositivo territorial del Alto Valle también participa del proceso de acompañamiento, junto con la supervisión y los equipos locales. Este dispositivo interviene en distintas situaciones que surgen en las escuelas de la región y facilita una respuesta rápida ante hechos de alta sensibilidad.

Faccio destacó que el trabajo en Roca se articula además con otros organismos como la SENAF, con el objetivo de brindar una atención integral y preventiva. «No se trata solo de reaccionar ante el hecho, sino de reparar y atender las causas profundas que pueden llevar a estas situaciones», explicó.

Tranquilidad y acompañamiento

La funcionaria provincial pidió a las familias «mantener la calma y confiar en los procedimientos institucionales». Aseguró que el caso está siendo abordado con seriedad y que la prioridad es la contención emocional de los alumnos y la reconstrucción de la confianza dentro de la comunidad educativa.

“Sabemos que las familias sienten temor genuino, y es lógico. Pero estamos trabajando para cuidar a cada estudiante, garantizar la seguridad y reparar lo que haya ocurrido”, concluyó Faccio.

La intervención continuará en las próximas semanas mientras los equipos técnicos acompañan a los estudiantes, docentes y familias, con el compromiso de evitar que episodios de esta naturaleza se repitan en el futuro.