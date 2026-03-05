Unter inició su Congreso en Regina para definir los próximos pasos tras un paro de 48 horas

Tras rechazar la propuesta salarial del gobierno provincial y llevar adelante un paro de 48 horas en el inicio del ciclo escolar, el gremio docente de Río Negro convocó a las 18 seccionales a un congreso extraordinario provincial en Villa Regina para definir los pasos a seguir.

La apertura formal al congreso de Unter inició pasadas las 11 con la presencia de las 18 seccionales tras realizar un homenaje a Pascual Mosca en Chichinales, secretaria gremial en 2009. Según el cronograma de la convocatoria, el temario incluye la conformación de comisiones y la designación de la mesa directiva del congreso.

También estaban previstos los homenajes, el informe de la vocal gremial en el Ipross y el reporte del Consejo Directivo Central. A eso se suma el análisis de la situación nacional y provincial y la definición de las acciones gremiales a seguir.

«Estamos en puja por nuestro salario»

Desde Unter señalaron a Diario RÍO NEGRO que el salario será uno de los ejes centrales del encuentro. “Estamos en puja con el gobierno por nuestro salario. Está congelado desde septiembre y quedó por debajo de la línea de pobreza. El gobierno ofrece un bono: se cobra una vez y después volvemos al mismo salario. Lo rechazamos y esperamos que ese monto se incorpore al básico, porque eso también impacta en la antigüedad”, explicaron desde el gremio.

Además del reclamo salarial, en el congreso también se analizan otros temas vinculados al sistema educativo. Entre ellos aparecen la situación del Ipross, el mantenimiento de los edificios escolares y las auditorías privadas.

¿Continuará el paro docente en Río Negro?

En paralelo, distintas seccionales empezaron a difundir los mandatos que llevaron al congreso. Algunas plantean la continuidad de medidas de fuerza, mientras que otras proponen otorgar un plazo para el llamado a las próximas paritarias.

Por ejemplo, la seccional de Sierra Grande, por ejemplo, resolvió no convocar a nuevas medidas de fuerza mientras continúe la discusión paritaria, según manifestó a medios locales. También solicitaron que el gobierno convoque de manera urgente a una nueva reunión salarial dentro de marzo.

Mientras que la seccional de Cipolletti comunicó a través de redes sociales las propuestas llevarán al congreso tras su asamblea resolutiva. Entre ellas, planteó convocar a un paro de 48 horas para la próxima semana -o adherir a la medida que finalmente defina el congreso- y realizar luego un congreso evaluativo.

También propuso coordinar acciones en los Consejos de Educación de cada ciudad durante el primer día de paro. Para la segunda jornada se planteó realizar un corte intermitente sobre la Ruta 151, conocida como la ruta del petróleo.

