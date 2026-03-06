Unter le pone plazo al Gobierno para un llamado «urgente» a paritaria, si no lo hace habrá dos días de paro

El Congreso de la Unter se hizo este jueves en la Escuela 58 de Villa Regina. (foto Juan Thomes)

Tras un extenso debate, el Congreso de la Unter resolvió en los primeros minutos de la madrugada de este viernes exigir al Gobierno de Río Negro un «urgente» llamado a paritaria antes del 11 de este mes. Si no hay convocatoria por parte del Ejecutivo provincial, el gremio docente definió hacer dos jornadas de paro.

Los paros se harán el 13 y 19 de marzo en el caso de que no se concrete el encuentro paritario, explicaron esta madrugada de viernes desde la conducción del sindicato docente. Esta medida se adoptó con el voto de la mayoría de los representantes de las 18 seccionales que integran la Unter.

Señalaron que además el Congreso resolvió por unanimidad hacer un paro el lunes 9 de marzo, pero en el contexto de la jornada del 8M por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El Congreso de la Unter comenzó el jueves pasadas las 11 con la asistencia de representantes de las 18 seccionales, que habían resuelto sus mandatos en sus asambleas respectivas.

El debate fue intenso durante gran parte del Congreso, que se desarrolló en la Escuela 58 de Villa Regina.

Hubo que esperar hasta minutos después de la medianoche para conocer el resultado de la votación. Las dos principales mociones que se debatieron fueron exigir al Gobierno provincial que llame a paritarias para discutir una nueva oferta salarial o presionar con un nuevo paro, sin esperar el llamado a paritaria. Se impuso la primera opción por mayoría.

La oferta salarial del Gobierno fue rechazada

La propuesta que el Gobierno hizo en la paritaria convocada a principios de febrero último consistió en una oferta automática bimestral al sueldo bruto -sobre todo concepto- según promedio del IPC de Viedma-Nación que se actualizaría en febrero con la variación del IPC de diciembre de 2025 y enero 2026 y en abril con el IPC de febrero y marzo de 2020.

También, ofreció un bono de 250.000 pesos por única vez, en concepto de compensación económica por los últimos meses del 2025.

El Congreso de la Unter, que se hizo el 13 de febrero pasado en Cipolletti, rechazó esa oferta porque no incluye ninguno de los planteos que hizo el sindicato. Por eso, respondió con el paro del lunes y martes.

Antes de que empezara el Congreso en Villa Regina, la secretaria general de Unter, Laura Ortiz, dijo a Diario RÍO NEGRO que el debate se focalizaría en “cómo vamos a seguir esta lucha ante la falta de convocatoria paritaria y de escucha del Gobierno”.

“Esperamos poder escuchar todos los mandatos y de ahí ver si seguimos con medidas de fuerza. De hecho, hicimos una nueva presentación del pedido de convocatoria a paritaria, así que veremos qué resulta”, sostuvo la secretaria general de la Unter.

Dijo que otros temas que se tratarían eran “la preocupación que tenemos sobre un montón de demandas”. Entre los planteos mencionó situaciones vinculadas al funcionamiento del sistema educativo en la provincia.

“Tiene que ver con los cierres de cargos, con la falta de respuesta a los cierres de escuelas y de residencias”, afirmó.

También, en el Congreso evaluaron el impacto que tuvo el paro del lunes y martes. El Gobierno provincial relativizó el nivel de adhesión a la medida de fuerza. Para la Unter, la adhesión fue mayoritaria entre los docentes.