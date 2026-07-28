Bariloche: Unter y la CNEA unieron reclamos en una jornada de protesta

Docentes y trabajadores de la CNEA, con el apoyo de otros gremios, protestaron esta tarde de martes en la Ruta Provincial 82. (foto Alfredo Leiva)



Docentes afiliados a la Unter manifestaron esta tarde de martes su descontento con las políticas educativas y salariales que aplica el Gobierno rionegrino y exigieron la convocatoria urgente a paritaria por parte del Ejecutivo provincial. La protesta docente se sumó a la manifestación convocada por trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en la Ruta Provincial 82, en el acceso al complejo Intecnus de Bariloche.

La secretaria general del sindicato docente, Laura Ortíz López, estuvo en la protesta y destacó que esta segunda jornada del paro de 48 horas, convocado por la Unter, logró una adhesión de entre el 60 y 70%.

Desde el Gobierno de Río Negro informaron el corte hasta las 14.15 de este martes y aseguraron que hubo un 50,13% de presentismo. Explicaron que aún faltaban los datos del turno tarde y noche.

La manifestación se desarrolló este martes en un sector de la Ruta Provincial 82, en el acceso al complejo Intecnus, que depende de la CNEA. (foto Alfredo Leiva)

Los trabajadores de la CNEA que participaron de la protesta denuncian las políticas de vaciamiento de ese organismo estratégico, que ejecuta el Gobierno del presidente Javier Milei. También, exigen la reincorporación de alrededor de 60 empleados que fueron despedidos y la renovación de unas 400 becas.

A la protesta de los trabajadores de la CNE se sumaron -además de la Unter- varios sindicatos como CTA, ATE seccional Bariloche, de ADUNC, del Soyem, entre otros, y empleados de Parques Nacionales, del Conicet, del Instituto Balseiro y del INTA. La senadora peronista Ana Marks y la diputada nacional Adriana Serquis participaron de la manifestación.

Los manifestantes portaban carteles con los reclamos para informar los motivos de la protesta a las personas que circulaban en los vehículos. (foto Alfredo Leiva)

Cortes intermitentes sobre la Ruta Provincial 82

La protesta se desarrolló pasadas las 15.30 sobre un sector de la Ruta 82. Los manifestantes se apostaron sobre el pavimento con decenas de carteles que informaban sobre los reclamos.

Un numeroso grupo de gendarmes se presentó en el lugar y se encargó de guiar el tránsito porque los manifestantes cortaron en algún momento de manera intermitente la ruta y pasadas las 16 redujeron la circulación vehicular a un solo carril.

En ambos lados se formaron filas extensas de automotores que esperaban su turno para avanzar. Algunos conductores tocaban la bocina de sus vehículos para expresar su apoyo al reclamo. Los manifestantes respondían con aplausos, gestos de agradecimiento a cada bocinazo. Y los bombos y redoblantes sonaba más fuerte. La protesta se desarrolló sin incidentes.

Varios conductores tocaron las bocinas de sus vehículos cuando pasaron frente a los manifestantes esta tarde de martes, en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

"No tenemos ninguna respuesta"

“Este Gobierno (rionegrino) no nos ha dado respuesta de ninguna manera”, afirmó la secretaria general de Unter que viajó desde Viedma, donde el lunes había protestado en el Ministerio de Educación.

Dijo que el 70% de adhesión de este martes no incluía la zona Andina, donde el lunes las clases fueron suspendidas por el temporal de nieve. Ortíz López valoró a los docentes que adhirieron al paro de 48 horas, porque recordó que el Gobierno provincial descuenta alrededor de 300 mil pesos por dos días de paro.

Sostuvo que el Gobierno convocó a ATE a paritaria para este viernes 31 de julio. Sin embargo, ignora por completo a la Unter. Dijo que tampoco convocan a la mesa de trabajo para discutir políticas educativas. “En este 2026 nunca nos han convocado”, afirmó y denunció que el Gobierno provincial está implementando cambios de manera unilateral.

Personal de Gendarmería controló el tránsito por el sector de la Ruta Provincial 82 donde se desarrolló la manifestación esta tarde de martes en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Cuando se le recordó que el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck responde a los reclamos de aumento salarial con el argumento de la falta de recursos de la Provincia, la secretaria general de Unter aseguró que los recursos están.

Señaló que la Provincia tiene fondos y recordó que paga “una enorme cantidad de auditorías privadas”, «tiene los descuentos que les aplica a los docentes que hacen paro». Y destacó que el gobernador “gastó 35 millones de pesos de fondos públicos en un avión privado que lo llevó a la Fiesta del Poncho (en Catamarca)”.

“La docencia rionegrina está pasando el peor momento”, aseveró Ortíz López ante los manifestantes. La protesta se desarrolló sin grandes contratiempos, excepto que hizo lenta la circulación vehicular de turistas, que retornaban del centro de esquí del cerro Catedral, y residentes que trataban de llegar a sus domicilios o estaban trabajando.