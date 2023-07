UPCN le reclamó a Carreras que se «haga cargo de cumplir con la función para lo que fue elegida»

UPCN reclamó al gobierno provincial que tenga “una cuota de buena gente y proponga montos salariales que generen un impacto verdadero e inmediato en el bolsillo” de los agentes provinciales mientras criticó a la gobernadora Arabela Carreras que se “haga cargo de cumplir con la función para lo que fue elegida”, recordándole que su “mandato termina recién el 10 de diciembre”.

Esta postura formalizada en un comunicado por el gremio estatal conducida por Juan Carlos Scalesi se difundió este fin de semana, a pesar que esa organización fue la primera que aceptó la última oferta salarial del gobierno para el trimestre junio-agosto.

En su posicionamiento, UPCN alude que su sector “sigue siendo el más postergado” ya que los “adicionales por tareas específicas son una verdadera miseria y ni hablar los trabajadores que deben soportar los malos tratos y la violencia tanto de quienes conducen como de a quienes deben resguardar”.

Luego, insistió en el “destrato de este gobierno” a esa organización “con las prácticas desiguales y que una vez más la vara de la inequidad se hace presente para nuestros afiliados, ya que aun no contamos con fondos para viviendas cuando bien sabemos todos que el acceso a la tierra y la vivienda es cada día menos probable y más necesario”.

Afirmaron que la temporada invernal «en nuestra provincia se hace larga y suma dificultades a la hora de pagar las obligaciones; que muchos trabajadores no cuentan con calefacción en sus lugares de trabajo, que las escuelas no están en condiciones, que los porteros y personal de cocina no tienen las herramientas necesarias, que desde el año pasado se atrevieron borrar de un plumazo el Día del Portero que se celebraba desde el año 1989 el 11 de agosto de cada año y que fue el resultado de una lucha gremial del sector».

También expresó que «los trabajadores que deben soportar los malos tratos y la violencia tanto de quienes conducen como de a quienes deben resguardar, con una junta médica que deja mucho que desear, con trabajadores cuya salud se encuentra deteriorada y el gobierno mira para otro lado, que acceden a pocas de nuestras demandas en la mesa de la función pública pero nunca se llevan a cabo, esto y mucho más nos lleva al hartazgo».