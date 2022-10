Uthgra inicia protestas en Bariloche por un desplante empresario con los salariales

El gremio de los trabajadores gastronómicos de Bariloche, Uthgra, anunció que a partir del lunes iniciará protestas y paros sectoriales en reclamo de la equiparación del salario básico del sector con sus pares de Buenos Aires, que según denuncian, el empresariado local se niega a pagar.

El próximo lunes a las 16:30 será la primera protesta de Uthgra en un lugar céntrico a definir. También habrá paros sectoriales y manifestaciones en diversos hoteles, especialmente los del turismo estudiantil que están próximos a terminar su temporada.

También el gremio prevé protestas en los eventos importantes que se realicen en e Bariloche, como la carrera de autos clásicos 1.000 Millas Sports y en el primer fin de semana largo de diciembre, que coincide con el inicio de la temporada de verano.

La equiparación de los salarios básicos, el eje del reclamo

La equiparación de salarios básicos de los trabajadores de Bariloche con los de Buenos Aires es una vieja demanda de la seccional local que para el empresariado quedaba supeditada a que se firme un acuerdo a nivel nacional. Así se acordó cuando el gremio levantó la protesta prevista en el Bariloche a la Carta.

La equiparación del básico con Buenos Aires significaría entre un 14 y un 16% de aumento para los trabajadores.

Ovidio Zúñiga, asesor del gremio Uthgra, afirmó hoy que finalmente este punto fue incluido en la paritaria nacional y el representante de la empresarial lo firmó para equiparar los sueldos básicos de todo el país, pero el sector de Bariloche se negó, alegando que los trabajadores locales ya reciben un plus de temporada y adicional de zona fría.

“Luis Barrionuevo dijo no firmo nada si no está en Bariloche”, advirtió Zúñiga y señaló que las propias asociaciones empresarias de otras ciudades acordaron con el gremio comenzar a equiuparar los salarios. “El resto del país va a tener ese beneficio, los únicos que no lo van a tener son los trabajadores y trabajadoras de Bariloche”, insistió Zúñiga que ofreció hoy una conferencia de prensa junto al secretario general de Uthgra Bariloche, Nelson Rasini.

“Queremos poner de manifiesto esta barbaridad, este atropello a la dignidad y a la buena predisposición que tienen que tener las partes, esto es un acto de mala fe”, cuestionó el dirigente.

Como parte de este reclamo, Uthgra también anunció que quita su apoyo a la postulación de Bariloche como sede de la Expo Mundial 2027 porque no podrían “estar al lado de los empresarios” que ahora niegan la equiparación de salarios con los de Buenos Aires.