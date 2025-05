Video | Ruta 7 con gran despliegue policial, sin presencia de ceramistas: qué pasa este jueves en Neuquén

Este jueves en la Ruta 7 no hay ceramistas protestando, pero sí un gran despliegue policial desde la madrugada. Ahora, los ceramistas se encuentran reunidos en una asamblea en Zanon y no en la vera de la ruta como ocurrió martes y miércoles. El tránsito está liberado y se puede circular con normalidad. «Queremos respuestas, no represión», dijo Andrés Blanco, diputado de Neuquén y secretario adjunto del Sindicato de Ceramistas. ¿Qué pasa este jueves? Mirá:

Como en la dictadura. Zanon y Cerámica Neuquén amanecieron rodeada de policías. Hoy tenemos convocada una asamblea de las dos fábricas, y así actúa Figueroa. Igual que Bullrich. Queremos respuestas, no represión! pic.twitter.com/fUOmc8N5Rv — Andrés Blanco (@blancoandres_) May 29, 2025

Mientras la Ruta 7 se encuentra con la presencia de varios móviles policiales, los ceramistas se encuentran reunidos en las inmediaciones de Zanon para definir cómo seguirán sus medidas de fuerza para continuar con su reclamo. La asamblea inició cerca de las 7, la decisión se conocerá en las próximas horas.

En el ingreso a Neuquén, a la altura de las cerámicas, se repite el escenario del miércoles. Desde las 6.00 hubo «efectivos policiales en la Ruta 7, en la línea divisoria de carriles, en la rotonda y en el ingreso a las cerámicas«, según informaron trabajadores a Diario RÍO NEGRO.

Son cerca de 20 los móviles policiales presentes en el lugar.

Sobre el operativo, el diputado Andrés Blanco dijo: «Zanon y Cerámica Neuquén amanecieron rodeada de policías. Hoy tenemos convocada una asamblea de las dos fábricas, y así actúa Figueroa. Igual que Bullrich. Queremos respuestas, no represión».

El conflicto entre ceramistas, Calf y Camuzzi: por qué reclaman este miércoles en Ruta 7

El reclamo de los ceramistas comenzó tras la disposición de Camuzzi Gas del Sur de cortar el suministro de gas a Zanon, Cerámica Neuquén y Cersinpat. Según manifestó la empresa el motivo fue un desbalance operativo de más de 12 millones de metros cúbicos.

El Sindicato de Cerámicas de Neuquén sostuvo en varias ocasiones que el corte es «injustificado».

A raíz de esto hubo reuniones entre los ceramistas y el Gobierno de Neuquén para encontrar soluciones y normalizar la situación. Aún no hubo acuerdos. «El miércoles nos reunimos en Casa de Gobierno con la secretaría de Energía y amanecemos con el corte de Camuzzi», dijo Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato de Cerámicas Neuquén.

Para contextualizar la situación, Blanco explicó que en las industrias por un lado se paga el transporte del gas y por el otro el gas que consume la fabrica. «Nosotros estamos al día con Camuzzi, lo que no tenemos es proveedora de gas. Esto es un problema que planteamos hace meses», indicó.

En paralelo, se desarrolla otro conflicto. En enero Calf contó el suministro de energía eléctrica en Cerámica Neuquén, dejando a la fábrica sin la posibilidad de operar.