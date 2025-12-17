Vuelos demorados por el paro de controladores aéreos: los servicios afectados a Neuquén y Río Negro, ¿cuándo se normalizan?

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lanzaron un nuevo cronograma de paros que afectarán los servicios en aeropuertos esta semana de diciembre. La medida llega justo en fechas claves por lo que podría complicar los vuelos para las fiestas de fin de año. Qué pasa este miércoles con los servicios a Neuquén y Río Negro.

El paro se tomó por el conflicto que creció ante la falta de acuerdo con EANA y afectará principalmente a los vuelos nacionales. También advierten que la protesta se extenderá durante las fiestas de fin de año.

Esta semana habrá dos días de paro y el resto de los días se dividirán entre las fiestas de fin se año. Según el cronograma, este 17 de diciembre la interrupción del servicio complicará los vuelos entre las 8 y las 11, en tanto el 18 de diciembre habrá restricciones en los vuelos entre las 16 y las 18.

Los vuelos con demoras a Neuquén y Río Negro, este miércoles

Los servicios afectados este miércoles 17 a Neuquén y Río Negro, son los siguientes:

Día de paro Estado Vuelos afectados Miércoles 17 de diciembre Demorados y reprogramado De Aeroparque a Neuquén: AR 1642 Demorado De Neuquén a Aeroparque: WJ3164 Cancelado De Aeroparque a Bariloche: WJ 3057 Demorado De Bariloche a Aeroparque: AR1691; WJ 3044 Cancelados De Ezeiza a Bariloche: FO5242

Cabe recordar que el servicio se normalizará después de las 11, cuando el gremio levante el paro.

Paro de controladores aéreos: el rechazo de EANA a la medida

Con el inicio de las medidas protestas, desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) largaron un comunicado para rechazar el paro de Atepsa.

«Las mismas pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos», resaltaron.

Tras esto señalaron que el cronograma de medidas de fuerza se extiende durante cinco jornadas, entre el 17 y el 29 de diciembre con franjas horarias «que afectan la operación de los vuelos de los pasajeros». «Una vez más la casta sindical le da la espalda a miles de argentinos y toma medidas que evidencian la clara intención de coartar las libertades y afectar el normal desarrollo de las operaciones aéreas, en el inicio de la temporada alta y en los días próximos a las Fiestas», criticaron.

Sobre el final del comunicado remarcaron que si bien «el cronograma anunciado dice afectar solo a los despegues de las aeronaves, las acciones no impactan exclusivamente sobre los mismos, sino también sobre todo el itinerario aeronáutico. Es decir, un vuelo que no despega en la franja horaria establecida por el paro, no puede cumplir su arribo previsto, afectando también a su regreso, y de esta manera, impactando sobre todas las operaciones aéreas sucesivas».