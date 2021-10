Gutiérrez arma su presupuesto con otro salto en la recaudación

La recaudación provincial de impuestos en Neuquén nuevamente dio un salto en el mes de septiembre y logrará que finalice el tercer trimestre con un incremento del 99% interanual. Este dato, junto con el de las regalías y la coparticipación nacional que aún no se conocen, será el que utilice el gobernador Omar Gutiérrez para definir su proyección de recursos y gastos del presupuesto 2022 que deberá presentar en la Legislatura la próxima semana.

Según la información que publicó la dirección de Rentas, el mes pasado ingresaron más de 6.671,2 millones de pesos por los tres principales impuestos que recauda la provincia. El grueso provino de Ingresos Brutos, con 6.127 millones, uno de los mejores indicadores para medir el nivel de actividad económica. En segundo lugar se ubicó Sellos, con más de 390,7 millones de pesos, seguido del Inmobiliario, que aportó cerca de 140 millones.

El alza de septiembre fue de un 120% comparado con igual mes del 2020, aunque si se toma el acumulado de los tres primeros trimestres versus el mismo período del año pasado, el aumento es del 99%.

Nada mal para una provincia que, a principios de año, salió a pedir a la Legislatura un crédito por 12.800 millones de pesos bajo la hipótesis de que no tendría dinero para costear el aumento salarial que otorgó a los trabajadores estatales. Si bien la posibilidad de utilizar parte de esa deuda aún no está descartada (quedan afrontar los últimos dos tramos de suba y el aguinaldo de diciembre), no hubo hasta ahora la urgencia que se proyectó en el debate de la Legislatura.

Cuando comenzó la discusión de la iniciativa, el gobierno ya había reconocido que tendría recursos por encima de lo que había presupuestado para el 2021, pero los últimos datos confirman que la diferencia será aún mayor.

En lo que va del año, solo en recaudación propia, el gobierno embolsó más de 48.610 millones de pesos, cuando el presupuesto había calculado 47.779 para todo el 2021. En la reestimación que llevó a los diputados en junio el ministro de Economía, Guillermo Pons, el monto se había actualizado a 60.275 millones.

Si la tendencia continúa como hasta ahora, con una recaudación mensual superior a los 6.000 millones, la provincia podría quedar unos 10.000 millones por encima de esa (segunda) previsión.

Lo mismo ocurrirá con la coparticipación nacional, que quedará por encima de los 47. 800 millones presupuestados pero, principalmente, con los ingresos por regalías hidrocarburíferas.

El gobierno mantiene una celosa reserva sobre el dato -el último disponible públicamente es el de julio-, pero la actividad en Vaca Muerta sugiere que el monto superará con creces las estimaciones del presupuesto, pero también las reformuladas en junio.

La producción de petróleo en septiembre fue la más alta en 17 años, con 213.808 barriles por día según publicó Energía ON, días atrás. En cuanto al gas, también experimentó un alza en millones de metros cúbicos por el Plan Gas.Ar, sumado a una mejora en el precio para buena parte de la producción.

Diputados ya tironean por una mayor inversión en educación

El proyecto de presupuesto del 2022 todavía no llegó a la mesa de entradas de la Legislatura, pero los diputados de la oposición ya salieron a reclamar que se incluya en el cálculo de gastos una mayor inversión en educación y obras edilicias.

En la sesión de esta semana, la diputada Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) pidió una moción de preferencia para su proyecto que declara la emergencia educativa en Neuquén, lo que derivó en un fuerte cruce con el oficialismo por el estado de las escuelas.

Esteves fue acompañada por legisladoras del Frente de Todos en su moción, pero no logró imponerla frente a la negativa del MPN.

“Vemos que la asignación de partidas para educación en números relativos respecto de los ingresos provinciales baja año a año. El 2021 fue un punto de inflexión ya que eclosionó la mala condición de infraestructura edilicia en muchísimas escuelas”, evaluó Soledad Martínez.

El gasto para este año se previó en 47.480 millones de pesos, pero casi un 77% de ese total fue para el pago de salarios del sector.