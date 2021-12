Gutiérrez sobre el presupuesto: «el ajuste no tiene que ser sobre nosotros»

El gobernador Omar Gutiérrez se refirió este jueves al rechazo que tuvo en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto nacional para el 2022 y anticipó que, si puede salir del aislamiento, viajará el lunes a Buenos Aires a gestionar las obras que estaban previstas para la provincia. «No consideramos que sea con nosotros que hay que hacer el ajuste en las transferencias», advirtió.

El mandatario habló esta mañana con Vos A Diario, el programa de RN Radio 89.3, y realizó un repaso sobre el año, la situación de la pandemia y su actual aislamiento por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de covid-19.

«Estoy aislado, bien de salud, sin ningún inconveniente», aclaró. Dijo que se realizará un hisopado el viernes o sábado pues recordó que no debe practicarse inmediatamente tras la exposición para evitar falsos negativos. «Por una situación de prevenir, uno debe llevar adelante una medida de aislamiento y luego de un par de días, el hisopado. Mañana o pasado lo haremos», indicó.

Gutiérrez cuenta con esquema completo de vacunación con dos dosis y se aplicó también la de refuerzo hace algunas semanas.

Agradeció la adhesión de los vecinos de la provincia al operativo y señaló que un 80% de la población ya tiene el esquema completo y un 40% de las personas en condiciones de aplicarse la tercera dosis ya lo han hecho. «Hay que asumir que cada seis o siete meses vamos a tener que llevar adelante el proceso de vacunación», adelantó.

El goberandor opinó también sobre el fracaso del proyecto de presupuesto nacional en la Cámara de Diputados y consideró «muy importante que los señores legisladores nuevamente instalen el diálogo y lleguen a acuerdos». «Las discusiones deben ser de la cintura para arriba, no van más los gritos y las confrontaciones», planteó.

Anticipó que «dios mediante», el lunes viajará a Buenos Aires para gestionar la continuidad de las obras que se habían previsto para el año que viene y explicó que la afectación, cuando se prorroga un presupuesto del año anterior, recae sobre los programas y transferencias nuevos o adicionales que preveía el proyecto, es decir, las altas.

«Lo que es nuevo, en principio, no se puede aplicar», afirmó. Entre las obras que se habían incorporado y que no estaban en el ejercicio actual mencionó la continuación de la multitrocha desde Arroyito a Cutral Co y Plaza Huincul.

«Hemos votado a favor de la principal ley de leyes y no consideramos que sea con nosotros que hay que hacer el ajuste en las transferencias», evaluó.

Gutiérrez afirmó que este año fue «muy difícil y complejo», pero destacó que «la provincia es la que más rápidamente se está poniendo de pie». «Neuquén va por buen camino, lo indica que tenemos un nivel de empleo similar a los valores antes de la pandemia», analizó.