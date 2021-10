Habló Ricky Martin y contó lo que le pasó en la cara

"Si me pongo algo, se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder", se sinceró.

Luego de que el entorno del cantante explicó por qué él eligió hacer la entrevista junto a Enrique Iglesias, éste viernes Ricky Martin rompió el silencio con un video que posteó en sus redes sociales donde aclara lo que le sucedió.

"Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados por mi y por mi salud. Porque supuestamente me hice algo en la cara y quiero aclararles que no me hecho nada. No tengo ni líneas, ni botox", aclaró de entrada la megaestrella. "Si me pongo algo, se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder", se sinceró.

Si bien su entorno aclaró lo sucedido, Ricky también se encargó de explicar la situación: "ese día, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multi-vitaminas y ahí vino la reacción rara a mi piel donde, simplemente, me inflame. No quise cancelar las entrevistas y por eso me vi asi".

En su última aparición junto a Enrique Iglesias, publicitando el nuevo tour que realizan en conjunto en Estados Unidos, al ícono de la música pop latinoamericana se lo vio extraño.

"Insisto estoy muy bien, estoy saludable y los conciertos programados están de put... madre. Y tranquilos que no hay nada", cerró el cantante.