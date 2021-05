Habrá controles más estrictos de seguridad y de comercio en Neuquén

La ministra de Gobierno, Seguridad y Trabajo de la provincia, Vanina Merlo sostuvo que los controles esta semana de nuevas restricciones se abordarán en conjunto con la municipalidad de Neuquén “así como los abordamos con municipios del interior”, dijo.

En medios radiales, sostuvo que “los operativos se profundizarán los próximos días, tenemos un equipo de trabajo con el área de Comercio, con el área de Seguridad Ciudadana y la policía de la provincia para trabajar esta tarea conjunta”.

La funcionaria insistió en llamar a la población para que “hagamos el máximo esfuerzo esta semana, que se cuiden y se resguarden en sus casas si no es necesario que salgan”.

Reveló que estaba en reunión de coordinación con fuerzas policiales y de seguridad federal para "unificar y poner en marcha" el operativo planificado para la "prevención y control" en esta semana.

Como lo anunció el gobernador ayer, debido al incremento de contagiosidad y el colapso en los hospitales y clínicas de la ciudad que no tienen más espacio para internación en terapia intensiva para los próximos días, se definió restringir la circulación después de las 22 y hasta las 6 de la mañana, como medida de prevención.

"Si disminuimos la circulación de las personas, el virus disminuye en circulación también" Vanina Merlo, ministra de Seguridad y Gobierno de la provincia de Neuquén

Las reuniones sociales están prohibidas, sólo se permiten encuentros al aire libre de hasta 5 personas, con protocolos estrictos en las actividades deportivas, culturales y religiosas autorizadas en espacios abiertos.

Los comercios deberán cerrar a las 21 en locales que como máximo podrán funcionar al 30% de su capacidad de atención al cliente; y sólo los bares, restaurantes y casas de comida estarán habilitados para tener persianas en alto hasta las 23.

"Son medidas que se tomaron por una semana, asi es que cuidemos nuestros afectos, no salgamos de los hogares; es determinante el cuidado que podamos tener en estos días para aliviar el impacto del virus en la comunidad", insistió Merlo.

Agregó que se definió adoptar el operativo a "corto plazo" para luego hacer un monitoreo sobre el impacto de la determinación. "Se evaluará como continuamos cumplida la semana" , insistió.

Insistió que desde la medianoche hasta la madrugada "no tiene que haber gente circulando", así es que "seremos sumamente estrictos". Insistió que más allá del aumento de las multas por el no uso del barbijo "tendremos reuniones con gobiernos locales y la justicia para hacer un seguimiento más de cerca en este tema en particular".