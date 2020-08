Hay cien empresas que facturan más de $100 millones en Bariloche

El debate del proyecto de ordenanza para crear un fondo específico dotado de aportes de empresas que no tributan en Bariloche sumó un nuevo capítulo con la incorporación de un informe oficial de firmas que facturan más de 100 millones de pesos en la ciudad y que -según una depuración inicial- solo 49 son foráneas y podrían ser alcanzadas por la medida.

El Frente de Todos propuso en mayo reactivar un fondo empresario para las firmas que no tengan domicilio legal en la ciudad y por lo tanto no tributen al municipio. Esta premisa está incluida en el artículo 136 de la Carta Orgánica y tiene como antecedente la ordenanza 2092 que creó un fondo fiduciario con estos aportes pero que en la actualidad no se cumple.

La propuesta ahora es modificar ese fondo fiduciario por un fondo específico con una partida puntual en el presupuesto y determina categorías de empresas según la facturación y consecuentemente difiere el monto que deben pagar.

La Secretaría de Hacienda envió el viernes a última hora el listado pedido por los concejales con las empresas que funcionan en Bariloche y que tienen una facturación anual superior a los 100 millones de pesos. Esa nómina no distingue entre firmas locales o foráneas y suma 100 empresas.

Por eso allí están farmacias, chocolaterías, grupos empresarios de discotecas, supermercados locales, entre otros.

La concejal Julieta Wallace (Frente de Todos) que impulsa el proyecto hizo una depuración provisoria de las firmas y determinó que 49 podrían ser alcanzadas por la normativa en debate y deberían aportar una suma fija al municipio. Se trata de supermercados de grandes cadenas nacionales o internacionales, bancos, empresas de telecomunicaciones, alimenticias, concesionarias de autos, aerolíneas, entre otras.

Las empresas que facturan entre 100 y 200 millones deberían pagar 450.000 pesos y serían 16 firmas. Las que se encuentran en el rango de 200 a 400 millones de pesos de facturación suman 20 y deberían aportar 1,5 millones de pesos. Mientras que las que superan esa barrera de los 400 millones de pesos son 13 y deberían pagar 3,7 millones de pesos.

Wallace detalló esta situación en la comisión de Economía que se realizó el lunes donde puntualizó que el municipio podría recaudar 86 millones de pesos y destinar este dinero a obras de infraestructura para barrios vulnerables.

El proyecto tiene dictamen favorable de Economía con el voto del Frente de Todos y PUL. Juntos Somos Río Negro y Podemos reservaron su voto y Juntos por el Cambio lo hizo en forma negativa. Por eso está en duda la suerte de este proyecto que requiere de 8 votos por tratarse de una modificación tributaria.

Wallace dijo a RÍO NEGRO que tomó como “una señal positiva” que el Ejecutivo haya enviado el listado de empresas que facturan más de 100 millones de pesos y espera que los concejales del oficialismo se definan a favor.

Carlos Sánchez, de Juntos, hizo hincapié en la comisión que Hacienda no distinguió las empresas con domicilio legal fuera de la ciudad y propuso evaluar la situación de las empresas que tienen franquicia y que esta concesión está en manos de empresarios locales, como puede ser el caso de las estaciones de servicio.

Pablo Chamatrópulos (Podemos) que también reservó su voto pidió convocar a las cámaras empresariales para conocer su opinión y marcó como un punto a evaluar la agrupación de sucursales en el caso de las firmas que tengan más de un local para que no paguen dos veces o más este tributo.

El proyecto ahora serán analizado en la comisión de Gobierno y Legales.