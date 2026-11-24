Antes de que llegue diciembre: los tres signos que tomarán decisiones trascendentales
La llegada de la temporada de Sagitario marca un período de transformación, decisiones importantes y nuevos comienzos. Cuáles son los signos que podrían cambiar de rumbo esta semana.
La última semana completa de noviembre llega con una invitación a dejar atrás el estancamiento. Según la astrología, el ingreso del Sol en Sagitario favorece la búsqueda de nuevas oportunidades y la necesidad de cerrar etapas.
De acuerdo con el pronóstico astrológico publicado por A24, entre el 23 y el 27 de noviembre, tres signos del zodíaco estarán especialmente movilizados por esta energía de renovación.
El trabajo, los vínculos personales y los proyectos postergados podrían convertirse en protagonistas de estos días.
Los tres signos del zodíaco que cambiarán de rumbo antes de diciembre
Sagitario: el momento de tomar decisiones
Con el comienzo de su temporada, Sagitario recuperará la iniciativa para resolver asuntos pendientes. Podría tomar una decisión importante relacionada con su trabajo o su vida sentimental y poner punto final a una situación que ya no le genera entusiasmo.
Géminis: elegir un nuevo camino
La influencia de su signo opuesto complementario lo impulsará a definir sus objetivos. Será una semana para dejar atrás las indecisiones, concentrarse en una prioridad y abandonar aquello que le resta energía.
Piscis: aprender a priorizarse
Los nacidos bajo este signo podrían sorprender a su entorno con un cambio de actitud. Después de relegar sus propios deseos, encontrarán la motivación para establecer límites y colocar sus necesidades en primer lugar.
Cómo impactará la energía de Sagitario en el resto del zodíaco
- Aries y Leo: tendrán impulso para avanzar con proyectos y concretar acuerdos.
- Tauro, Virgo y Capricornio: buscarán reorganizar sus metas y renovar sus métodos de trabajo.
- Libra y Acuario: estarán más receptivos a nuevas experiencias y propuestas.
- Cáncer y Escorpio: necesitarán preservar su tranquilidad y reflexionar sobre lo vivido durante noviembre.
Desde la perspectiva astrológica, la temporada de Sagitario representa una oportunidad para revisar las decisiones pendientes y comenzar diciembre con objetivos más claros.
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