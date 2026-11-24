La última semana completa de noviembre llega con una invitación a dejar atrás el estancamiento. Según la astrología, el ingreso del Sol en Sagitario favorece la búsqueda de nuevas oportunidades y la necesidad de cerrar etapas.

De acuerdo con el pronóstico astrológico publicado por A24, entre el 23 y el 27 de noviembre, tres signos del zodíaco estarán especialmente movilizados por esta energía de renovación.

El trabajo, los vínculos personales y los proyectos postergados podrían convertirse en protagonistas de estos días.

Los tres signos del zodíaco que cambiarán de rumbo antes de diciembre

Sagitario: el momento de tomar decisiones

Con el comienzo de su temporada, Sagitario recuperará la iniciativa para resolver asuntos pendientes. Podría tomar una decisión importante relacionada con su trabajo o su vida sentimental y poner punto final a una situación que ya no le genera entusiasmo.

Géminis: elegir un nuevo camino

La influencia de su signo opuesto complementario lo impulsará a definir sus objetivos. Será una semana para dejar atrás las indecisiones, concentrarse en una prioridad y abandonar aquello que le resta energía.

Piscis: aprender a priorizarse

Los nacidos bajo este signo podrían sorprender a su entorno con un cambio de actitud. Después de relegar sus propios deseos, encontrarán la motivación para establecer límites y colocar sus necesidades en primer lugar.

Cómo impactará la energía de Sagitario en el resto del zodíaco

Aries y Leo: tendrán impulso para avanzar con proyectos y concretar acuerdos.

tendrán impulso para avanzar con proyectos y concretar acuerdos. Tauro, Virgo y Capricornio: buscarán reorganizar sus metas y renovar sus métodos de trabajo.

buscarán reorganizar sus metas y renovar sus métodos de trabajo. Libra y Acuario: estarán más receptivos a nuevas experiencias y propuestas.

estarán más receptivos a nuevas experiencias y propuestas. Cáncer y Escorpio: necesitarán preservar su tranquilidad y reflexionar sobre lo vivido durante noviembre.

Desde la perspectiva astrológica, la temporada de Sagitario representa una oportunidad para revisar las decisiones pendientes y comenzar diciembre con objetivos más claros.