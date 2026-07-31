Carta del tarot de hoy, viernes 31 de julio: cuál es el mensaje de La Estrella

La carta del tarot para este viernes 31 de julio es La Estrella, un arcano mayor que representa la esperanza, la inspiración y la confianza en que las cosas comienzan a acomodarse. Después de momentos de dudas o esfuerzo, esta energía invita a mirar el futuro con optimismo y a abrirse a nuevas oportunidades.

La Estrella es una de las cartas más positivas del tarot. Habla de calma después de la tormenta, de proyectos que vuelven a tomar impulso y de la posibilidad de recuperar la fe en uno mismo. También favorece la creatividad, las relaciones sinceras y las decisiones tomadas desde la tranquilidad.

¿Qué significa La Estrella en el tarot?

Este viernes será un buen día para dejar atrás preocupaciones, cerrar capítulos que ya cumplieron su ciclo y enfocarse en objetivos a mediano y largo plazo. La carta invita a confiar en la intuición y a prestar atención a las oportunidades que aparecen de forma inesperada.

También es una jornada ideal para iniciar proyectos, retomar hábitos saludables o dedicar tiempo a actividades que aporten bienestar.

Trabajo y dinero

En el ámbito laboral, La Estrella augura avances, reconocimiento y posibilidades de crecimiento. Si había demoras o incertidumbre, la energía del día ayuda a encontrar soluciones y a recuperar la confianza.

En el plano económico, aconseja actuar con serenidad y planificar antes de tomar decisiones importantes.

Amor

Para quienes están en pareja, la carta favorece el diálogo, la reconciliación y los proyectos compartidos. Los solteros podrían vivir encuentros significativos o comenzar una etapa con mayor apertura emocional.

Consejo del tarot para hoy

El mensaje de La Estrella es claro: confiá en el camino que estás construyendo, incluso si todavía no ves todos los resultados. La paciencia, la autenticidad y una actitud positiva serán las mejores aliadas para aprovechar la energía de este viernes.