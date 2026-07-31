Horóscopo chino de Ludovica Squirru para hoy, viernes 31 de julio: cuál es la energía del día y qué conviene hacer

La jornada estará marcada por la energía de la Madera Yang y tendrá al Caballo como protagonista. Según el calendario de Ludovica Squirru, será un buen momento para colaborar, ayudar a los demás y avanzar en tareas que requieren paciencia, aunque habrá actividades que conviene postergar.

El viernes 31 de julio estará influenciado por la energía de la Madera Yang, un elemento asociado al crecimiento, la creatividad, la expansión y la iniciativa. En el calendario del horóscopo chino, el Caballo será el signo que dominará la jornada, aportando dinamismo, movimiento y ganas de actuar.

Además, el Ki diario es 3, una vibración que favorece la comunicación, las nuevas ideas y la expresión personal, aunque también puede generar impulsividad si no se canaliza correctamente.

Horóscopo chino: las energías del viernes 31 de julio

De acuerdo con el calendario oriental, el Caballo será el signo del día, mientras que la Rata será el animal que estará en choque energético, por lo que quienes nacieron bajo ese signo podrían encontrarse con demoras, malentendidos o la necesidad de actuar con mayor prudencia.

En cambio, las mejores afinidades de la jornada estarán con los signos:

Tigre

Búfalo

Conejo

Serpiente

Caballo

Cabra

Gallo

Perro

Estas energías favorecen el trabajo en equipo, los encuentros y la cooperación.

¿Qué actividades son favorables este viernes 31 de julio?

La energía del día invita a enfocarse en tareas que requieran dedicación y espíritu colaborativo. Será un momento propicio para:

Cavar o realizar trabajos relacionados con la tierra.

Tejer o desarrollar actividades manuales.

Participar en acciones solidarias o de servicio social.

Organizar proyectos que requieran constancia y paciencia.

Qué conviene evitar, según el calendario chino

No todas las actividades estarán bien aspectadas durante esta jornada. El calendario recomienda postergar, si es posible:

Inauguraciones.

Mudanzas.

Casamientos.

Comienzos de construcciones o grandes obras.

La recomendación general es aprovechar la energía para fortalecer vínculos, ayudar a otros y avanzar en tareas pendientes, dejando las decisiones de largo plazo para un momento con mejores influencias energéticas.