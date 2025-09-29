ESCUCHÁ RN RADIO
Predicciones de Ludovica Squirru: lo que depara el Horóscopo Chino este lunes 29 de septiembre 2025

Ludovica Squirru nos trae sus predicciones este lunes 29 de septiembre 2025, cerrando el mes del Gallo según la astrología oriental. Conocé acá para qué es auspiciosa la jornada y para qué no.

Redacción

Por Redacción

Ludovica Squirru. Foto: Clarín.-

Ludovica Squirru comparte con nosotros sus predicciones del Horóscopo Chino, para cerrar el mes del Gallo este lunes 29 de septiembre 2025. ¿Qué le depara el destino a tu animal en la astrología oriental? Acá te lo contamos.

Horóscopo Chino lunes 29 de septiembre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru

A continuación, repasamos las predicciones de Ludovica Squirru del Horóscopo Chino para este lunes 29 de septiembre 2025. A continuación, conocé las claves del día y los desafíos y oportunidades antes del inicio de la próxima semana.

Lunes 29 de septiembre 2025. Ludovica Squirru nos recomienda:

  • Orar y decretar.
  • Cavar, cimentar y concebir.
  • Visitar amigos y familiares.

    Lunes 29 de septiembre 2025. Ludovica Squirru advierte que es mal día para:

    • Instalar gas y electricidad.
    • Adoptar hijos.
    • Mudarse.
    • Hacer servicio social.

      Horóscopo Chino: energía de este lunes 29 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

      La energía que rige este lunes 29 de septiembre 2025 es:

      • Metal Yin.

      El signo del Horóscopo Chino de este lunes 29 de septiembre 2025 es:

      • El Búfalo.

      Horóscopo Chino

      Ludovica Squirru

      Predicciones

      Ludovica Squirru comparte con nosotros sus predicciones del Horóscopo Chino, para cerrar el mes del Gallo este lunes 29 de septiembre 2025. ¿Qué le depara el destino a tu animal en la astrología oriental? Acá te lo contamos.

