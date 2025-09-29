Predicciones de Ludovica Squirru: lo que depara el Horóscopo Chino este lunes 29 de septiembre 2025
Horóscopo Chino lunes 29 de septiembre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru
Lunes 29 de septiembre 2025. Ludovica Squirru nos recomienda:
- Orar y decretar.
- Cavar, cimentar y concebir.
- Visitar amigos y familiares.
Lunes 29 de septiembre 2025. Ludovica Squirru advierte que es mal día para:
- Instalar gas y electricidad.
- Adoptar hijos.
- Mudarse.
- Hacer servicio social.
Horóscopo Chino: energía de este lunes 29 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru
La energía que rige este lunes 29 de septiembre 2025 es:
- Metal Yin.
El signo del Horóscopo Chino de este lunes 29 de septiembre 2025 es:
- El Búfalo.
