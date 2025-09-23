ESCUCHÁ RN RADIO
Traición en puerta: tres signos del Horóscopo Chino deberán cuidarse en sus relaciones en octubre 

Si pertenecés a alguno de ellos, convendría estar alerta, confiar menos sin confirmar los hechos, y proteger tu energía.

Redacción

Por Redacción

En la astrología oriental, cada ciclo trae consigo nuevas oportunidades de transformación y expansión de la conciencia colectiva. Este mes, el horóscopo chino se encuentra especialmente influido por la conjunción de la Luna y Mercurio en Libra, un aspecto que invita a los signos a buscar el equilibrio entre la mente y las emociones. Este movimiento energético puede abrir puertas al crecimiento personal y material, favoreciendo la claridad de ideas y una comunicación más fluida, claves para atraer estabilidad y prosperidad.

Pese a esto, hay tres signos podrían estar en mayor riesgo de traiciones, desilusión o conflictos inesperados durante octubre. Si pertenecés a alguno de ellos, convendría estar alerta, confiar menos sin confirmar los hechos, y proteger tu energía.

Tres animales del Horóscopo Chino deberán cuidarse en sus relaciones en octubre 

Conejo

  • Se sugiere que, en octubre, al Conejo le podría fallar alguien cercano: un amigo íntimo, un compañero de trabajo o pareja.
  • Podría venir de promesas no cumplidas, expectativas elevadas o confidencias compartidas que no fueron respetadas.
  • Consejo: mantener límites claros, evitar depender demasiado de terceros, y verificar intenciones antes de delegar responsabilidades.

Tigre

  • Su energía impulsiva (marca del Tigre) podría llevarlo a confiar rápido en alianzas que no serán leales.
  • Posibilidad de que colaboraciones nuevas o negocios compartidos tengan una traición oculta: sabotaje, competencia desleal o finanzas manipuladas.
  • Consejo: documentar acuerdos, ser claro en contratos, no dar por sentado la reciprocidad hasta ver acciones concretas.

Mono

  • El Mono podría descubrir “engaños suaves”; no necesariamente traiciones dramáticas, sino pequeños actos de deslealtad que suman.
  • Pueden venir de personas con las que se tiene amistad o colaboración profesional, donde la sobreconfianza será la base del problema.
  • Consejo: observa los actos más que las palabras, mantén un espacio de autonomía, y si algo no se siente bien, confía en tu intuición.

Recomendaciones generales si sos uno de estos signos

  • Protección energética: usar amuletos, piedras como obsidiana o cuarzo negro, sahumar la casa.
  • Comunicación clara: preguntar, clarificar expectativas, no asumir.
  • Autoestima cuidada: conocer tu valor para no permitir que te menosprecien.
  • Apoyo social: rodearte de personas que te respeten y nutran, evitar aislarte.

