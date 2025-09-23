Traición en puerta: tres signos del Horóscopo Chino deberán cuidarse en sus relaciones en octubre 

En la astrología oriental, cada ciclo trae consigo nuevas oportunidades de transformación y expansión de la conciencia colectiva. Este mes, el horóscopo chino se encuentra especialmente influido por la conjunción de la Luna y Mercurio en Libra, un aspecto que invita a los signos a buscar el equilibrio entre la mente y las emociones. Este movimiento energético puede abrir puertas al crecimiento personal y material, favoreciendo la claridad de ideas y una comunicación más fluida, claves para atraer estabilidad y prosperidad.

Pese a esto, hay tres signos podrían estar en mayor riesgo de traiciones, desilusión o conflictos inesperados durante octubre. Si pertenecés a alguno de ellos, convendría estar alerta, confiar menos sin confirmar los hechos, y proteger tu energía.

Tres animales del Horóscopo Chino deberán cuidarse en sus relaciones en octubre

Conejo

Se sugiere que, en octubre, al Conejo le podría fallar alguien cercano: un amigo íntimo, un compañero de trabajo o pareja.

Podría venir de promesas no cumplidas, expectativas elevadas o confidencias compartidas que no fueron respetadas.

Consejo: mantener límites claros, evitar depender demasiado de terceros, y verificar intenciones antes de delegar responsabilidades.

Tigre

Su energía impulsiva (marca del Tigre) podría llevarlo a confiar rápido en alianzas que no serán leales.

Posibilidad de que colaboraciones nuevas o negocios compartidos tengan una traición oculta: sabotaje, competencia desleal o finanzas manipuladas.

Consejo: documentar acuerdos, ser claro en contratos, no dar por sentado la reciprocidad hasta ver acciones concretas.

Mono

El Mono podría descubrir “engaños suaves”; no necesariamente traiciones dramáticas, sino pequeños actos de deslealtad que suman.

Pueden venir de personas con las que se tiene amistad o colaboración profesional, donde la sobreconfianza será la base del problema.

Consejo: observa los actos más que las palabras, mantén un espacio de autonomía, y si algo no se siente bien, confía en tu intuición.

Recomendaciones generales si sos uno de estos signos