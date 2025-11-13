Horóscopo chino hoy: los signos que reciben equilibrio y claridad este 13 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre 2025 llega con una energía de transición y equilibrio. Con la Luna en fase menguante y el mes del Cerdo de Madera avanzando, los doce animales del zodíaco oriental reciben influencias que invitan a bajar el ritmo, ordenar prioridades y preparar el terreno para nuevos comienzos.

En este día, los signos más favorecidos serán aquellos que sepan combinar acción con introspección, confiando en su intuición y evitando decisiones impulsivas. La armonía, la paciencia y los pequeños gestos de conexión —desde un mate compartido hasta una caminata consciente— serán claves para mantener el flujo positivo de energía.

Desde el Valle hasta la cordillera, las vibraciones del calendario chino se sienten como una suave invitación a cerrar ciclos con gratitud y a fortalecer los vínculos, personales y laborales, que realmente importan.

Horóscopo Chino: predicciones kármicas para cada signo este jueves 13 de noviembre

Aquí detallamos la energía para cada animal zodiacal del Horóscopo Chino:

Rata (Años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Piensa un poco más en las cosas que estás obteniendo en tu trabajo, si te das cuenta de que no vale la pena esforzarse tanto por tan poco, es porque de verdad no estás prestando atención a lo necesario.

Búfalo (Años: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

En el trabajo todo se complica para el signo del Buey, ya que sabe que su vida puede ser mucho mejor cuando se lo propone, necesitas poner mucha más atención en lo necesario.

Tigre (Años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tienes muchas cosas para hacer el día de hoy y muy poco tiempo para ello, en este momento tienes algunas cosas en tu mente que te podrían hacer desistir de todo.

Conejo (Años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Si tienes alguna duda en este momento sobre las cosas que tienes que hacer, no pierdas más tiempo y pregunta lo que estás dudando, no tienes nada que temer hoy.

Dragón (Años: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ten en cuenta de que a tu alrededor las oportunidades no están realmente cayendo del cielo, así que en este momento necesitas comenzar a tomar las oportunidades que te encuentras en el camino.

Serpiente (Años: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El trabajo viene muy bien para ti el día de hoy, solo tienes que hacer pequeños esfuerzos para que todo esté como de verdad esperas, si quieres descansar más, hazlo.

Caballo (Años: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Alguien está intentando contactarte para ofrecerte un trabajo, se trata de alguien que conoces bien, por lo mismo, tienes que evaluar la posibilidad de realizar el trabajo deseado.

Cabra (Años: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Es bueno hacer las cosas que tenemos que realizar en el día en menos tiempo, eso nos da la oportunidad de descansar y también de estar con quienes más queremos.

Mono (Años: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El signo del Mono sabe que muchas veces las personas actúan de maneras extrañas, por eso, no le es raro en su trabajo tenga un poco de problemas con una persona que al parecer no está siendo muy normal.

Gallo (Años: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Ahora tienes que hablar mucho más en tu trabajo para ser tomado más en cuenta, sabes que muchas veces las cosas que quieres no resultan de la forma que tienes en tu cabeza, pero eso no será problema hoy.

Perro (Años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El signo del Perro sabe que muchas cosas pueden no resultar en su vida laboral ahora mismo, pero siempre tiene la idea de que las cosas que quiere pueden comenzar a resultar pronto.

Cerdo (Años: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)