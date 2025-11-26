Horóscopo chino según Ludovica: qué energías aprovechar y cuáles evitar este miércoles 26
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru este miércoles 26 de noviembre 2025: la advertencia kármica clave. ¿Qué te depara el destino? Conocé acá las predicciones de la reconocida astróloga.
Energía del día: introspección y orden interno antes del salto hacia diciembre. El clima astral del horóscopo chino para hoy combina una vibración de reacomodamiento emocional con un fuerte llamado a cerrar ciclos pendientes antes de que llegue diciembre, un mes decisivo en el calendario oriental.
Hoy es un día para elegir con claridad, desintoxicar vínculos y preparar el terreno para la renovación energética que ya se siente en el aire.
Conocé qué te depara la astrología oriental este miércoles 26 de noviembre 2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este miércoles 26 de noviembre 2025
Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:
- Energía central: Tierra Yin.
- Signo regente del día: Chancho.
La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Gallo de Fuego
La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «bueno para casarse, «cambiar de lugar la cama».
La advertencia de este martes 25 es evitar: «inaugurar, cavar, casarse»
Más consejos de Ludovica Squirru para este miércoles 26/11
Inspiradas en su mirada poética, energética y en la filosofía del I Ching, la astrología china y la organización emocional que ella promueve.
1. Ordenar espacios, papeles y pendientes
Ludovica siempre enfatiza que “el orden externa la paz interna”. Hoy es un día ideal para:
- organizar la casa o el escritorio
- revisar cuentas, contratos o mails acumulados
- limpiar rincones que acumulan energía vieja
Ayuda a cerrar noviembre más liviano.
2. Actividades de introspección
La energía del día favorece el silencio, la pausa y la observación interna.
Recomendadas:
- meditación
- respiración consciente
- yoga suave
- caminar sin celular
Sirve para escuchar señales internas antes de tomar decisiones.
3. Conversaciones sinceras y reparadoras
Hoy es un buen día para aclarar un malentendido o limar asperezas. No desde la reacción, sino desde la verdad emocional.
4. Hacer algo creativo o terapéutico
Ludovica suele recomendar actividades que “despiertan el espíritu y ablandan el corazón”:
- escribir
- pintar
- cocinar
- jardinería
- música
Son ideales para sacar la energía estancada.
5. Pequeños movimientos financieros
La energía favorece:
- compras organizadas
- pagos pendientes
- inversiones chicas
- revisar gastos
No es un día para grandes apuestas, pero sí para ordenar y ajustar.
6. Alimentación liviana y conexión con el cuerpo
Recomienda:
- comidas tibias
- caldos, sopas, infusiones
- evitar excesos
- estiramientos
El objetivo: acompañar el reacomodamiento emocional del día.
Actividades que Ludovica recomienda evitar hoy
1. Decisiones impulsivas o movimientos bruscos
Especialmente en:
- trabajo
- dinero
- relaciones afectivas
El clima energético puede llevar a exagerar emociones.
2. Discusiones o confrontaciones fuertes
Las tensiones pueden escalar sin sentido.
Evitar:
- peleas
- debates innecesarios
- responder desde el enojo
Hoy conviene “callar más de lo que se habla”.
3. Firmar contratos importantes o compromisos definitivos
La energía todavía está acomodándose antes del salto de diciembre.
Si podés, postergá 48 horas.
4. Cargar con problemas ajenos
Ludovica suele insistir en esto: “Cada uno debe hacerse cargo de su propio karma”.
Hoy no es día para absorber dramas.
5. Lugares con mucha gente, ruido o caos
La energía dispersa aumenta agotamiento y confusión.
Evitar:
- centros comerciales
- reuniones numerosas
- espacios ruidosos o tensos
6. Excesos de comida, alcohol o estímulos
Pueden saturar la energía interna y generar cansancio.
Mensaje final de Ludovica Squirru para el día de hoy
“Hoy la consigna es simple: ordenar, escuchar, suavizar. Evitar el grito, la prisa y el exceso. Lo que se acomoda hoy, florece en diciembre.”
Comentarios