Horóscopo chino según Ludovica: qué energías aprovechar y cuáles evitar este miércoles 26

Energía del día: introspección y orden interno antes del salto hacia diciembre. El clima astral del horóscopo chino para hoy combina una vibración de reacomodamiento emocional con un fuerte llamado a cerrar ciclos pendientes antes de que llegue diciembre, un mes decisivo en el calendario oriental.

Hoy es un día para elegir con claridad, desintoxicar vínculos y preparar el terreno para la renovación energética que ya se siente en el aire.

Conocé qué te depara la astrología oriental este miércoles 26 de noviembre 2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este miércoles 26 de noviembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Tierra Yin.

Tierra Yin. Signo regente del día: Chancho.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Gallo de Fuego

La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «bueno para casarse, «cambiar de lugar la cama».

La advertencia de este martes 25 es evitar: «inaugurar, cavar, casarse»

Más consejos de Ludovica Squirru para este miércoles 26/11

Inspiradas en su mirada poética, energética y en la filosofía del I Ching, la astrología china y la organización emocional que ella promueve.

1. Ordenar espacios, papeles y pendientes

Ludovica siempre enfatiza que “el orden externa la paz interna”. Hoy es un día ideal para:

organizar la casa o el escritorio

revisar cuentas, contratos o mails acumulados

limpiar rincones que acumulan energía vieja

Ayuda a cerrar noviembre más liviano.

2. Actividades de introspección

La energía del día favorece el silencio, la pausa y la observación interna.

Recomendadas:

meditación

respiración consciente

yoga suave

caminar sin celular

Sirve para escuchar señales internas antes de tomar decisiones.

3. Conversaciones sinceras y reparadoras

Hoy es un buen día para aclarar un malentendido o limar asperezas. No desde la reacción, sino desde la verdad emocional.

4. Hacer algo creativo o terapéutico

Ludovica suele recomendar actividades que “despiertan el espíritu y ablandan el corazón”:

escribir

pintar

cocinar

jardinería

música

Son ideales para sacar la energía estancada.

5. Pequeños movimientos financieros

La energía favorece:

compras organizadas

pagos pendientes

inversiones chicas

revisar gastos

No es un día para grandes apuestas, pero sí para ordenar y ajustar.

6. Alimentación liviana y conexión con el cuerpo

Recomienda:

comidas tibias

caldos, sopas, infusiones

evitar excesos

estiramientos

El objetivo: acompañar el reacomodamiento emocional del día.

Actividades que Ludovica recomienda evitar hoy

1. Decisiones impulsivas o movimientos bruscos

Especialmente en:

trabajo

dinero

relaciones afectivas

El clima energético puede llevar a exagerar emociones.

2. Discusiones o confrontaciones fuertes

Las tensiones pueden escalar sin sentido.

Evitar:

peleas

debates innecesarios

responder desde el enojo

Hoy conviene “callar más de lo que se habla”.

3. Firmar contratos importantes o compromisos definitivos

La energía todavía está acomodándose antes del salto de diciembre.

Si podés, postergá 48 horas.

4. Cargar con problemas ajenos

Ludovica suele insistir en esto: “Cada uno debe hacerse cargo de su propio karma”.

Hoy no es día para absorber dramas.

5. Lugares con mucha gente, ruido o caos

La energía dispersa aumenta agotamiento y confusión.

Evitar:

centros comerciales

reuniones numerosas

espacios ruidosos o tensos

6. Excesos de comida, alcohol o estímulos

Pueden saturar la energía interna y generar cansancio.

Mensaje final de Ludovica Squirru para el día de hoy

“Hoy la consigna es simple: ordenar, escuchar, suavizar. Evitar el grito, la prisa y el exceso. Lo que se acomoda hoy, florece en diciembre.”