Horóscopo Chino viernes 26 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru

Con la llegada de la primavera 2025, la energía de la naturaleza florece y se renueva. Para guiarte en este nuevo ciclo, te traemos las predicciones de Ludovica Squirru para el Horóscopo Chino de hoy, viernes 26 de septiembre 2025.

Descubrí acá qué le depara el futuro a tu signo del Horóscopo Chino y cómo esta poderosa energía afectará tu camino.

Este viernes 26 de septiembre 2025, Ludovica Squirru comparte sus predicciones del Horóscopo Chino para recorrer la primavera con la mejor energía. A continuación, la reconocida astróloga analiza las claves del día y anticipa los desafíos y oportunidades para el inicio de la próxima semana.

Viernes 26 de septiembre 2025. Buen día para, según Ludovica Squirru:

Viajar.

Casarse

Cavar

Cimentar

Cambiar de lugar la cama

Iniciar tratamiento/cirugía

Ir al médico

Comprar propiedades

Viernes 26 de septiembre 2025. Mal día para:

Inslalar gas/ electricidad

Horóscopo Chino: energía de este viernes 26 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este viernes 26 de septiembre 2025 es:

Tierra Yang.

El signo del Horóscopo Chino de este viernes 26 de septiembre 2025 es: