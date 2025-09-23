Los signos que tendrán nuevas oportunidades laborales con el Sol en Libra, según Jimena La Torre

Con la llegada del Sol al signo de Libra, el zodíaco se prepara para una etapa marcada por los vínculos, los acuerdos y las alianzas estratégicas. La astróloga Jimena La Torre asegura que este tránsito no solo activa la vida social, sino que también abre caminos en el plano profesional.

“El Sol en Libra viene a ordenar la balanza y a dar nuevas oportunidades a quienes se animen a buscar asociaciones o cambiar el rumbo de su trabajo”, explicó.

Los tres signos más favorecidos en lo laboral

Libra

Los nativos de este signo serán los protagonistas. Jimena señala que estarán en condiciones de abrir puertas en lo laboral, con proyectos que se consolidan y propuestas que se confirman. Es el momento de apostar a su creatividad y de confiar en las nuevas alianzas.

Acuario

Con el Sol en un signo afín de aire, los acuarianos tendrán la posibilidad de mostrar su originalidad y destacarse en sus áreas de trabajo. “Los acuarianos reciben propuestas inesperadas que pueden llevarlos a crecer profesionalmente”, indica La Torre.

Capricornio

Aunque de un elemento distinto, Capricornio se verá beneficiado porque Libra activa la casa de los logros y metas. Es una semana clave para obtener reconocimientos o para cerrar acuerdos importantes que consolidan la carrera.

Jimena La Torre concluye que el Sol en Libra invita a todos los signos a revisar su manera de relacionarse con el trabajo, pero especialmente a estos tres les dará la oportunidad de empezar proyectos, firmar contratos o recibir propuestas que marquen un nuevo rumbo laboral.

“El equilibrio de Libra es la clave: se trata de saber qué dar y qué recibir para que el éxito sea compartido”, remarca la astróloga.