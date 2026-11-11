Weretilneck participó de la colación del IPAP: «El estado tiene que estar presente»

Se realizó un nuevo acto de colación del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) en Roca, donde 68 egresados recibieron sus diplomas. La ceremonia contó con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, la intendenta María Emilia Soria, autoridades provinciales y municipales.

La jornada formó parte de una serie de actos realizados en el Alto Valle, que reunió a 138 nuevos graduados: 68 de General Roca, 53 de Cipolletti y 17 de Catriel.

Durante el encuentro, Weretilneck destacó el rol de la formación pública y sostuvo que el gobierno debe tener un papel activo en la atención de las necesidades de la comunidad. “El Estado tiene que estar presente, ser protagonista, resolviendo los problemas de los vecinos”, expresó.

El gobernador también resaltó la modalidad de estudio que ofrece el IPAP y su alcance territorial. “Es un método de igualdad de oportunidades. Cada uno puede estudiar virtualmente, desde su casa, y permite llegar a cada uno de los rionegrinos”, señaló.

El gobernador junto a la intendenta María Emilia Soria. Foto: Alma Terzibachian.

En ese sentido, alentó a los egresados a continuar con su formación y valoró el esfuerzo que implica completar los estudios. “No todos tenemos las mismas posibilidades educativas. Es un momento de felicidad, de logro. No dejen de capacitarse nunca, no dejen de aspirar a más, sigan demostrándose a ustedes mismos que pueden”, les dijo.

El buen trato institucional entre Roca y la Provincia

Por su parte, Soria destacó la articulación entre el municipio y la Provincia y valoró la posibilidad de que los trabajadores puedan acceder a propuestas educativas para perfeccionar su formación: “Esto les permite mejorar como personas y trabajadores”, aseguró. En ese marco, Weretilneck se refirió a la relación institucional con la intendenta y afirmó: “No tenemos diferencias entre lo que tiene que ser un municipio y una provincia. Pensamos lo mismo”.

El IPAP desarrolla propuestas de formación y capacitación destinadas a fortalecer las capacidades de los trabajadores estatales y ampliar las oportunidades educativas en distintas localidades de Río Negro.

Los diplomas que recibieron los 83 egresados en Roca. Foto: Alma Terzibachian.

Consultado sobre las elecciones provinciales del próximo año, el gobernador sostuvo: “Todavía falta, no hay clima electoral. Estamos concentrados en otras actividades. Sin embargo, adelantó que la fecha de las elecciones provinciales se analiza para mayo o junio.

Además, en Cipolletti, 53 estudiantes recibieron sus diplomas. El intendente Rodrigo Buteler destacó el esfuerzo de quienes completaron su formación. “Hay que reconocerles el mérito, las ganas y la energía de seguir creciendo, estudiando y hasta sacrificando el tiempo personal para ponerle valor a la formación”, expresó. Y agradeció el acompañamiento del IPAP para formar trabajadores y mejorar los servicios que se brindan a la comunidad.