Video | Los primeros efectos del frío polar «ártico»: Bahía Blanca se cubrió de blanco en pleno septiembre

Un nuevo frente frío de origen ártico irrumpió en el país y ya se registraron sus primeros efectos en diversas regiones. Un ejemplo de esto fue Bahía Blanca, donde, en pleno septiembre, la ciudad se cubrió de blanco.

Bahía Blanca se cubrió de blanco en septiembre

Pese a que ya inició la cuenta regresiva para la llegada de la primavera, las temperaturas en el sur bonaerense descendieron abruptamente y provocaron la aparición de un fenómeno meteorológico típico de la temporada invernal.

La situación generó gran confusión y las imágenes se viralizaron en redes sociales ya que los usuarios creían que se trataba de nieve, sin embargo los especialistas confirmaron más tarde que se trató de graupel.

El graupel es un tipo de precipitación que se caracteriza por las pequeñas gotas de lluvia que se congelan y forman partículas de hielo blandas. Según precisaron los meteorólogos es un punto intermedio entre el granizo más fino y los copos de nieve.

El episodio duró unos pocos minutos, pero la intensidad fue tal que cubrió de blanco varias superficies de vehículos, calles, casas y veredas.

En tanto, desde la Municipalidad de Bahía Blanca informaron que no se registraron llamados de emergencia vinculados al fenómeno e indicaron que en otras localidades de la región también se reportaron situaciones similares.