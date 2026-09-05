«Se terminó la impunidad»: El festejo de Patricia Bullrich por la entrada en vigencia de la baja de imputabilidad

Fiel a su estilo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil con una contundente publicación. «Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás», afirmó al exministra de seguridad que impulsó el proyecto. Las condenas alcanzan un máximo de 15 años.

«Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar. Porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos», afirmó la senadora.

El post de Patricia Bullrich sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

La exfuncionaria destacó que esta medida le brindará «una pizca de justicia» a las familias afectadas y que «se terminó la excusa de la edad para delinquir».

El proyecto de ley del nuevo Régimen Penal Juvenil fue presentado por el Gobierno nacional a finales de enero. Fue una de las propuestas más sostenidas por el Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias de febrero.

«Delito de adulto, pena de adulto», es la premisa que sostiene el Gobierno Nacional.

El 12 de febero se obtuvo media sanción. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. La sanción definitiva llegó el 27 de febero, con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención.

La premisa del Gobierno Nacional fue «delito de adulto, pena de adulto» y es uno de los grandes logros que se atribuye la gestión libertaria.