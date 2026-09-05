«Se terminó la impunidad»: El festejo de Patricia Bullrich por la entrada en vigencia de la baja de imputabilidad
La exministra de Seguridad celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Destacó que quienes delinquen "responden por lo que hacen" y que habrá una "pizca de justicia" para las familias afectadas.
Fiel a su estilo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich celebró la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil con una contundente publicación. «Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás», afirmó al exministra de seguridad que impulsó el proyecto. Las condenas alcanzan un máximo de 15 años.
«Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar. Porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos», afirmó la senadora.
El post de Patricia Bullrich sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil
La exfuncionaria destacó que esta medida le brindará «una pizca de justicia» a las familias afectadas y que «se terminó la excusa de la edad para delinquir».
El proyecto de ley del nuevo Régimen Penal Juvenil fue presentado por el Gobierno nacional a finales de enero. Fue una de las propuestas más sostenidas por el Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias de febrero.
El 12 de febero se obtuvo media sanción. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. La sanción definitiva llegó el 27 de febero, con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención.
La premisa del Gobierno Nacional fue «delito de adulto, pena de adulto» y es uno de los grandes logros que se atribuye la gestión libertaria.
DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 5, 2026
Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil.
Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace.
Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a…
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