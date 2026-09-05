Enzo Fernández, titular en su debut con triunfo en Manchester City

Enzo Fernández fue titular en su debut en Manchester City.

Enzo Fernández fue titular y tuvo su debut en Manchester City en la victoria por 1-0 ante Coventry en Etihad, por la tercera fecha de la Premier League.

El gol del triunfo del City con Enzo Fernández de titular

El mediocampista argentino salió desde el inicio y fue reemplazado a los 31 minutos de la segunda mitad por Enzo Maresca.

El campeón del mundo sumó, en buen nivel, los primeros minutos con su nueva camiseta, apenas cuatro días después de haber sido presentado oficialmente como refuerzo.

¡APARECIÓ EL ANDROIDE! Enzo Fernández puso un gran pase para que Semenyo asista a Haaland y el noruego marque el 1-0 del City vs. Coventry.



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Erling Haaland convirtió el único gol del encuentro para Manchester City, que lidera el certamen con puntaje ideal.

Parado como un doble pívot junto a Elliot Anderson (otra cara nueva para esta temporada), el mediocampista argentino se mostró muy activo en sus 76 minutos en cancha, antes de ser reemplazado por el joven marroquí Ayyoub Bouaddi.

De hecho, Enzo fue quien comenzó la jugada del único gol de la tarde. Un pase profundo suyo por la banda encontró a Antoine Semenyo, que centró desde la derecha para habilitar a Haaland.

Además, participativo, estuvo certero en los pases y quedaron buenas sensaciones sobre sus potenciales sociedades con Rayan Cherki, Anderson e incluso Haaland.

En otros resultados, Newcastle y Bournemouth igualaron 2-2, Nottingham Forest y Tottenham empataron 0-0, Brighton y Leeds terminaron 1-1, mismo resultado para Brentford y Sunderland. Crystal Palace, por su parte, superó 3-2 a Fulham en Londres.

El resumen del triunfo del City con Enzo Fernández