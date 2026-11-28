La combinación de chocolate y frambuesas tiene una nueva versión que promete conquistar a los amantes de los postres. Inspirada en las famosas golosinas patagónicas, la tarta estilo Franui es una alternativa para compartir en una reunión familiar o sumar a la mesa dulce de Navidad.

La receta, compartida por la doctora Karina Becerra y difundida por la revista Para Ti, reemplaza la harina de trigo por harina de almendras y utiliza stevia como endulzante.

Tarta estilo Franui: los ingredientes

Para la base:

100 gramos de manteca derretida.

1 huevo y 2 yemas.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

1 cucharada de stevia.

120 gramos de harina de almendras.

30 gramos de cacao amargo.

Para el relleno de chocolate negro:

150 gramos de chocolate amargo.

150 gramos de crema de leche.

Para la cobertura de chocolate blanco:

150 gramos de chocolate blanco.

100 gramos de crema de leche.

Para el relleno frutal:

Frambuesas, cantidad necesaria.

Jugo de limón.

1 cucharadita de stevia.

Para conseguir una versión sin azúcar agregada, es necesario elegir ambos chocolates sin azúcar añadido.

Cómo preparar la tarta de chocolate y frambuesas paso a paso

Batir el huevo y las yemas con la manteca, la vainilla y el endulzante. Incorporar los ingredientes secos y formar la masa. Forrar una tartera con la preparación y hornear a 170 grados durante 10 a 12 minutos. Dejar enfriar. Calentar la crema correspondiente a cada relleno y, fuera del fuego, incorporar los respectivos chocolates troceados. Revolver hasta que se fundan. Reducir parte de las frambuesas a fuego suave con limón y stevia. Enfriar. Volcar la crema de chocolate negro sobre la masa y refrigerar hasta que esté firme. Incorporar las frambuesas y distribuir el chocolate blanco por encima. Decorar con la reducción frutal, dibujar vetas con un palillo y refrigerar hasta que la tarta adquiera consistencia.

El resultado es un postre que combina una textura crocante con dos capas cremosas y la frescura de los frutos rojos, perfecto para disfrutar bien frío durante los días de calor.