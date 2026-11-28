Tarta Franui casera: el postre de chocolate y frambuesas que vas a querer preparar en Navidad
Con una base crocante de almendras, dos capas de chocolate y el toque ácido de las frambuesas, este postre es ideal para sorprender durante las fiestas.
La combinación de chocolate y frambuesas tiene una nueva versión que promete conquistar a los amantes de los postres. Inspirada en las famosas golosinas patagónicas, la tarta estilo Franui es una alternativa para compartir en una reunión familiar o sumar a la mesa dulce de Navidad.
La receta, compartida por la doctora Karina Becerra y difundida por la revista Para Ti, reemplaza la harina de trigo por harina de almendras y utiliza stevia como endulzante.
Tarta estilo Franui: los ingredientes
Para la base:
- 100 gramos de manteca derretida.
- 1 huevo y 2 yemas.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 1 cucharada de stevia.
- 120 gramos de harina de almendras.
- 30 gramos de cacao amargo.
Para el relleno de chocolate negro:
- 150 gramos de chocolate amargo.
- 150 gramos de crema de leche.
Para la cobertura de chocolate blanco:
- 150 gramos de chocolate blanco.
- 100 gramos de crema de leche.
Para el relleno frutal:
- Frambuesas, cantidad necesaria.
- Jugo de limón.
- 1 cucharadita de stevia.
Para conseguir una versión sin azúcar agregada, es necesario elegir ambos chocolates sin azúcar añadido.
Cómo preparar la tarta de chocolate y frambuesas paso a paso
- Batir el huevo y las yemas con la manteca, la vainilla y el endulzante. Incorporar los ingredientes secos y formar la masa.
- Forrar una tartera con la preparación y hornear a 170 grados durante 10 a 12 minutos. Dejar enfriar.
- Calentar la crema correspondiente a cada relleno y, fuera del fuego, incorporar los respectivos chocolates troceados. Revolver hasta que se fundan.
- Reducir parte de las frambuesas a fuego suave con limón y stevia. Enfriar.
- Volcar la crema de chocolate negro sobre la masa y refrigerar hasta que esté firme.
- Incorporar las frambuesas y distribuir el chocolate blanco por encima.
- Decorar con la reducción frutal, dibujar vetas con un palillo y refrigerar hasta que la tarta adquiera consistencia.
El resultado es un postre que combina una textura crocante con dos capas cremosas y la frescura de los frutos rojos, perfecto para disfrutar bien frío durante los días de calor.
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