Horóscopo semanal: predicciones del 27 de octubre al 2 de noviembre para todos los signos
La información de los astros que necesitás saber. El horóscopo día por día de esta semana que se viene.
El horóscopo de la semana del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.
Semana marcada por la intensidad emocional del Sol en Escorpio y el inicio de un nuevo ciclo lunar que invita a soltar el pasado, sanar vínculos y renacer desde adentro. Habrá oportunidades de transformación, revelaciones y encuentros cargados de destino.
Horóscopo del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Semana de acción, pero también de introspección. Algo que parecía trabado comienza a moverse. En lo laboral, una propuesta te exige madurez y compromiso. En el amor, se enciende la pasión, pero deberás controlar los impulsos. Día clave: jueves. Color: rojo rubí. Número de suerte: 11.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
El Sol en tu signo opuesto activa temas de pareja y sociedades. Semana para definir qué querés mantener y qué soltar. En el trabajo, se consolida un proyecto. En el amor, podrías sentirte más sensible y conectado con tus emociones. Día clave: viernes. Color: verde esmeralda. Número de suerte: 6.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
El universo te pide enfocarte en tu bienestar. Cambios en rutinas o hábitos te ayudarán a recuperar energía. En el amor, una sorpresa podría reavivar el interés por alguien. En lo laboral, se valorará tu creatividad. Día clave: martes. Color: amarillo dorado. Número de suerte: 3.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Semana favorable para el amor, los proyectos personales y las expresiones creativas. Si estás en pareja, la relación entra en una etapa más estable. En lo laboral, nuevos desafíos te impulsan a demostrar tu talento. Día clave: sábado. Color: plata. Número de suerte: 7.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
La energía escorpiana toca tu zona emocional, y podrías sentirte más sensible o nostálgico. En el amor, viejos recuerdos regresan para cerrar ciclos. En lo laboral, tu liderazgo será clave para resolver tensiones. Día clave: miércoles. Color: naranja cobre. Número de suerte: 9.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Semana de noticias, conversaciones y decisiones importantes. Tu mente estará ágil, pero evitá sobrepensar. En el amor, una charla sincera aclara malentendidos. En el trabajo, brillás por tu organización. Día clave: lunes. Color: azul marino. Número de suerte: 4.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Los temas financieros y emocionales estarán en primer plano. Es momento de poner orden en gastos y relaciones. En el amor, se fortalece la confianza si sos honesto con lo que sentís. Día clave: domingo. Color: rosa cuarzo. Número de suerte: 8.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
¡Feliz temporada solar! El universo te empuja a reinventarte. Semana de poder, magnetismo y decisiones que marcan un antes y un después. En el amor, pasión y profundidad. Día clave: viernes. Color: negro con reflejos violeta. Número de suerte: 13.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Semana para el descanso, la introspección y la planificación. No tomes decisiones apresuradas: el universo te pide observar. En el amor, la distancia puede acercar los corazones. Día clave: martes. Color: violeta. Número de suerte: 5.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
La Luna nueva te impulsa a proyectar metas a largo plazo. En lo laboral, tus esfuerzos comienzan a dar frutos. En el amor, nuevas amistades o contactos despiertan tu interés. Día clave: sábado. Color: gris perla. Número de suerte: 10.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Semana de protagonismo profesional: podrían reconocerte o proponerte algo importante. En el amor, necesitás más espacio personal para ordenar emociones. Confía en tu visión. Día clave: jueves. Color: turquesa. Número de suerte: 22.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Semana de expansión interior. Sentirás ganas de aprender, viajar o cambiar de entorno. En el amor, una conexión espiritual se fortalece. Dejá que la vida te sorprenda. Día clave: domingo. Color: celeste agua. Número de suerte: 12.
Consejo general de la semana: “El Sol en Escorpio y la Luna nueva traen la oportunidad de renacer. Lo que se cierra, se transforma. Lo que duele, enseña. Esta semana el universo te pide soltar para abrir espacio a lo nuevo.”
