Los cuatro signos que enfrentarán adversidades con el Sol en Libra, según Mhoni Vidente

Con el ingreso del Sol en Libra, que se extiende desde el 23 de septiembre hasta el 22 de octubre, las energías del zodíaco se mueven hacia el equilibrio, las relaciones y las decisiones importantes. Sin embargo, según la astróloga cubana Mhoni Vidente, no todos los signos se verán favorecidos en esta etapa: algunos tendrán que extremar cuidados para evitar conflictos, pérdidas o tensiones emocionales.

Los signos más desafiados del horóscopo por el Sol en Libra, según Mhoni Vidente

Cáncer: los nativos de este signo podrían sentir inestabilidad en el hogar y discusiones familiares. Mhoni recomienda paciencia y evitar confrontaciones innecesarias.

Capricornio: tiempo de retos en el plano laboral. El Sol en Libra les exigirá replantearse proyectos y no confiarse de socios o promesas rápidas de dinero.

Aries: al estar en oposición directa con Libra, los arianos vivirán un mes intenso en el amor. Mhoni aconseja evitar rupturas impulsivas y cuidar la salud emocional.

Piscis: deberán prestar atención a su economía. La astróloga indica que es momento de organizar las finanzas y evitar gastos innecesarios.

Más allá de los retos, Mhoni Vidente asegura que el Sol en Libra también es un período para encontrar balance y tomar decisiones que permitan avanzar con mayor claridad. “Es una temporada de renovación espiritual: lo que se suelta ahora, abre espacio a lo nuevo”, señaló en uno de sus últimos mensajes.

Sol en Libra: los cuidados para cada signo según Mhoni Vidente

Aries: Evitá discusiones en pareja. Pensá antes de tomar decisiones impulsivas.

Tauro: Cuidá tu alimentación y descansá mejor. Podés sentir estrés acumulado.

Géminis: Atendé tu comunicación. No prometas lo que no podés cumplir.

Cáncer: Tensiones familiares a la vista. Mhoni recomienda paciencia y armonía.

Leo: Prestá atención a tu salud emocional, sobre todo al exceso de exigencias.

Virgo: Buen momento para cerrar ciclos. Evitá la autocrítica excesiva.

Libra: Tu temporada te pide equilibrio. Ojo con el agotamiento y las dudas.

Escorpio: No te cargues con problemas ajenos. Protegé tu energía personal.

Sagitario: Cuidá tu economía y no te apures en inversiones.

Capricornio: Etapa de tensiones en el trabajo. Paciencia y prudencia con jefes o socios.

Acuario: Evitá sobrecargarte de compromisos. Escuchá más a tu cuerpo.

Piscis: Cuidá tus gastos. Tiempo de organizar finanzas y evitar riesgos innecesarios.