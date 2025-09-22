Eclipse de Sol en Virgo: lo que significa para tu signo durante los próximos seis meses

El último eclipse de Sol en Virgo del ciclo 2025 dejó una poderosa huella de cambio en el cosmos. Este fenómeno astrológico, conocido por su energía de transformación, impacta directamente en todos los signos del zodíaco.

A continuación, te contamos cómo la influencia de este eclipse de Sol en Virgo se manifestará en tu vida y en la de cada signo durante los próximos seis meses.

Eclipse de Sol en Virgo septiembre 2025: signo por signo, cuál es su impacto en el zodíaco

ARIES.

El eclipse de Sol en Virgo trae claridad mental para los Aries, aunque no en lo inmediato. Sin embargo, se empezarán a vislumbrar los próximos pasos vitales.

TAURO.

El eclipse de Sol en Virgo desarmará su propia identidad para Tauro, dejando atrás viejas creencias. Puede ser una sacudida, pero los libera de los ideales de perfección.

GÉMINIS.

El eclipse de Sol en Virgo pondrá el foco en temas de hogar y familia, apostando a nuevas ideas como mudanzas o nuevos sueños aún pendientes.

CÁNCER.

El eclipse de Sol en Virgo trae para Cáncer una energía que propone sacar a la luz los sentimientos de forma amorosa, además de aclarar las expectativas.

LEO.

El eclipse de Sol en Virgo muestra para Leo una nueva etapa vital que inicia, sin juzgar las emociones que pueden rodear este estreno.

VIRGO.

El eclipse en el propio signo muestra la necesidad de volver a encontrarse con aquello que les trae felicidad y bienestar, con trabajo en lo mental para lograrlo.

LIBRA.

El eclipse de Sol en Virgo los conectará con el pasado y viejas heridas que todavía están presentes, aunque no conscientes. Podrán gestionarlo a partir de esta iluminación.

ESCORPIO.

El eclipse de Sol en Virgo le dará continuidad a cosas del pasado, con foco en la amistad y el poder afectivo de quienes les rodean.

SAGITARIO.

El eclipse de Sol en Virgo abre una nueva etapa en el ámbito laboral, como un cambio o una nueva idea que florece. Tendrán herramientas para poner todo en acción.

CAPRICORNIO.

El eclipse de Sol en Virgo trae interpelaciones y cuestionamientos sobre cosas del pasado, pero como fuerza de renovación para afinar la puntería en decisiones futuras.

ACUARIO.

El eclipse de Sol en Virgo trae algo de malhumor para Acuario, que se siente un poco pesado. Sin embargo, es momento para liberar trabas mentales y mejorar las ideas propias.

PISCIS.