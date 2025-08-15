Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025

Mhoni Vidente, además del horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán este nuevo fin de semana de agosto 2025 que va del viernes 15 al domingo 17. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Mhoni Vidente: los números de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025:

Aries: 07 y 18

Tauro: 03 y 15

Géminis: 00 y 11

Cáncer: 17 y 99

Leo: 07 y 15

Virgo: 05 y 44

Libra: 09 y 16

Escorpio: 06 y 55

Sagitario: 05 y 21

Capricornio: 12 y 30

Acuario: 13 y 40

13 y 40 Piscis: 08 y 23

Mhoni Vidente: los colores de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025:

Aries: Amarillo y Blanco

Tauro: Verde y Rojo

Géminis: Azul y Rojo

Cáncer: Amarillo y Rosa

Leo: Rojo y Blanco

Virgo: Naranja y Rosa

Libra: Verde y Amarillo

Escorpio: Verde y Azul

Sagitario: Blanco y Verde

Capricornio: Rojo y Naranja

Acuario: Azul y Naranja

Azul y Naranja Piscis: Rojo y Violeta

Mhoni Vidente: los días de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los días de suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025:

Aries: Viernes

Tauro: Domingo

Géminis: Domingo

Cáncer: Sábado

Leo: Viernes

Virgo: Sábado

Libra: Sábado

Escorpio: Domingo

Sagitario: Viernes

Capricornio: Domingo

Acuario: Sábado

Sábado Piscis: Sábado

Con información de Ámbito