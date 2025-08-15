ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo

Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025

Además del horóscopo semanal, Mhoni Vidente detalló los números, colores y días de la suerte para los distintos signos del zodíaco. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente, además del horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán este nuevo fin de semana de agosto 2025 que va del viernes 15 al domingo 17. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Mhoni Vidente: los números de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025:

  • Aries: 07 y 18
  • Tauro: 03 y 15
  • Géminis: 00 y 11
  • Cáncer: 17 y 99
  • Leo: 07 y 15
  • Virgo: 05 y 44
  • Libra: 09 y 16
  • Escorpio: 06 y 55
  • Sagitario: 05 y 21
  • Capricornio: 12 y 30
  • Acuario: 13 y 40
  • Piscis: 08 y 23

Mhoni Vidente: los colores de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025:

  • Aries: Amarillo y Blanco
  • Tauro: Verde y Rojo
  • Géminis: Azul y Rojo
  • Cáncer: Amarillo y Rosa
  • Leo: Rojo y Blanco
  • Virgo: Naranja y Rosa
  • Libra: Verde y Amarillo
  • Escorpio: Verde y Azul
  • Sagitario: Blanco y Verde
  • Capricornio: Rojo y Naranja
  • Acuario: Azul y Naranja
  • Piscis: Rojo y Violeta

Mhoni Vidente: los días de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los días de suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025:

  • Aries: Viernes
  • Tauro: Domingo
  • Géminis: Domingo
  • Cáncer: Sábado
  • Leo: Viernes
  • Virgo: Sábado
  • Libra: Sábado
  • Escorpio: Domingo
  • Sagitario: Viernes
  • Capricornio: Domingo
  • Acuario: Sábado
  • Piscis: Sábado

Con información de Ámbito


Temas

Horóscopo

Mhoni Vidente

