Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025
Además del horóscopo semanal, Mhoni Vidente detalló los números, colores y días de la suerte para los distintos signos del zodíaco. Los detalles.
Mhoni Vidente, además del horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán este nuevo fin de semana de agosto 2025 que va del viernes 15 al domingo 17. En esta nota te dejamos todos los detalles.
Mhoni Vidente: los números de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025:
- Aries: 07 y 18
- Tauro: 03 y 15
- Géminis: 00 y 11
- Cáncer: 17 y 99
- Leo: 07 y 15
- Virgo: 05 y 44
- Libra: 09 y 16
- Escorpio: 06 y 55
- Sagitario: 05 y 21
- Capricornio: 12 y 30
- Acuario: 13 y 40
- Piscis: 08 y 23
Mhoni Vidente: los colores de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025:
- Aries: Amarillo y Blanco
- Tauro: Verde y Rojo
- Géminis: Azul y Rojo
- Cáncer: Amarillo y Rosa
- Leo: Rojo y Blanco
- Virgo: Naranja y Rosa
- Libra: Verde y Amarillo
- Escorpio: Verde y Azul
- Sagitario: Blanco y Verde
- Capricornio: Rojo y Naranja
- Acuario: Azul y Naranja
- Piscis: Rojo y Violeta
Mhoni Vidente: los días de la suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los días de suerte para el tercer fin de semana de agosto 2025:
- Aries: Viernes
- Tauro: Domingo
- Géminis: Domingo
- Cáncer: Sábado
- Leo: Viernes
- Virgo: Sábado
- Libra: Sábado
- Escorpio: Domingo
- Sagitario: Viernes
- Capricornio: Domingo
- Acuario: Sábado
- Piscis: Sábado
Con información de Ámbito
