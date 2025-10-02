ESCUCHÁ RN RADIO
Predicciones de Ludovica Squirru: lo que depara el Horóscopo Chino este jueves 2 de octubre 2025

Ludovica Squirru nos trae sus predicciones este miércoles 1 de octubre 2025, cerrando el mes del Gallo según la astrología oriental. Conocé acá para qué es auspiciosa la jornada y para qué no.

Redacción

Ludovica Squirru.-

Ludovica Squirru comparte con nosotros sus predicciones del Horóscopo Chino, para cerrar el mes del Gallo este jueves 2 de octubre 2025. ¿Qué le depara el destino a tu animal en la astrología oriental? Acá te lo contamos.

Horóscopo Chino jueves 2 de octubre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru

A continuación, repasamos las predicciones de Ludovica Squirru del Horóscopo Chino para este martes jueves 2 de octubre 2025. A continuación, conocé las claves del día y los desafíos y oportunidades antes del inicio de la próxima semana.

Jueves 2 de octubre 2025 Ludovica Squirru nos recomienda

  • Casarse
  • Comprometerse
  • Orar
  • Decretar
  • Concebir
  • Adoptar hijos
  • Mudarse
  • Cambiar de lugar la cama
  • Cavar
  • Construir/cimentar

Jueves 2 de octubre Ludovica Squirru advierte que es mal día para:

  • Inauguraciones.
  • Instalar puertas

Horóscopo Chino: energía de este jueves 2 de octubre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este jueves 2 de octubre 2025 es:

  • Madera Yang.

El signo del Horóscopo Chino de este jueves 2 de octubre 2025 es:

  • El dragón.

Horóscopo Chino

Ludovica Squirru

Predicciones

