Predicciones de Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025

Mhoni Vidente, además de difundir el horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán entre el lunes 15 y el domingo 21 de septiembre 2025. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Mhoni Vidente: los números de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025:

Aries: 04, 29 y 46.

Tauro: 02, 23 y 45.

Géminis: 11, 14 y 28.

Cáncer: 08, 13 y 21.

Leo: 01, 33 y 77.

Virgo: 06, 20 y 45.

Libra: 09, 26 y 40.

Escorpio: 05, 12 y 24.

Sagitario: 03, 15 y 31.

Capricornio: 01, 02 y 30.

Acuario: 07, 18 y 34.

Piscis: 06, 08 y 27.

Mhoni Vidente: los días de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los días de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025:

Aries: Viernes.

Tauro: Miércoles.

Géminis: Lunes.

Cáncer: Jueves.

Leo: Miércoles.

Virgo: Miércoles.

Libra: Lunes.

Escorpio: Martes.

Sagitario: Jueves.

Capricornio: Viernes.

Acuario: Jueves.

Piscis: Miércoles.

Mhoni Vidente: los colores mágicos para la tercera semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025:

Aries: Azul y Verde

Tauro: Blanco y Rojo

Géminis: Naranja y Azul

Cáncer: Amarillo y Naranja

Leo: Azul y Blanco

Virgo: Verde y Naranja

Libra: Rosa y Amarillo

Escorpio: Amarillo y Naranja

Sagitario: Rojo y Amarillo

Capricornio: Blanco y Rojo

Acuario: Azul y Amarillo

Piscis: Amarillo y Negro

Con información de Ámbito