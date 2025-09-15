Predicciones de Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025
Además de las predicciones para la semana, Mhoni Vidente difundió los números, colores y días de la suerte para los distintos signos del zodíaco. Los detalles.
Mhoni Vidente, además de difundir el horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán entre el lunes 15 y el domingo 21 de septiembre 2025. En esta nota te dejamos todos los detalles.
Mhoni Vidente: los números de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025:
- Aries: 04, 29 y 46.
- Tauro: 02, 23 y 45.
- Géminis: 11, 14 y 28.
- Cáncer: 08, 13 y 21.
- Leo: 01, 33 y 77.
- Virgo: 06, 20 y 45.
- Libra: 09, 26 y 40.
- Escorpio: 05, 12 y 24.
- Sagitario: 03, 15 y 31.
- Capricornio: 01, 02 y 30.
- Acuario: 07, 18 y 34.
- Piscis: 06, 08 y 27.
Mhoni Vidente: los días de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los días de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025:
- Aries: Viernes.
- Tauro: Miércoles.
- Géminis: Lunes.
- Cáncer: Jueves.
- Leo: Miércoles.
- Virgo: Miércoles.
- Libra: Lunes.
- Escorpio: Martes.
- Sagitario: Jueves.
- Capricornio: Viernes.
- Acuario: Jueves.
- Piscis: Miércoles.
Mhoni Vidente: los colores mágicos para la tercera semana de septiembre 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025:
- Aries: Azul y Verde
- Tauro: Blanco y Rojo
- Géminis: Naranja y Azul
- Cáncer: Amarillo y Naranja
- Leo: Azul y Blanco
- Virgo: Verde y Naranja
- Libra: Rosa y Amarillo
- Escorpio: Amarillo y Naranja
- Sagitario: Rojo y Amarillo
- Capricornio: Blanco y Rojo
- Acuario: Azul y Amarillo
- Piscis: Amarillo y Negro
Con información de Ámbito
