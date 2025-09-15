ESCUCHÁ RN RADIO
Predicciones de Mhoni Vidente: números, colores y días de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025

Además de las predicciones para la semana, Mhoni Vidente difundió los números, colores y días de la suerte para los distintos signos del zodíaco. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Mhoni Vidente, además de difundir el horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán entre el lunes 15 y el domingo 21 de septiembre 2025. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Mhoni Vidente: los números de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025:

  • Aries: 04, 29 y 46.
  • Tauro: 02, 23 y 45.
  • Géminis: 11, 14 y 28.
  • Cáncer: 08, 13 y 21.
  • Leo: 01, 33 y 77.
  • Virgo: 06, 20 y 45.
  • Libra: 09, 26 y 40.
  • Escorpio: 05, 12 y 24.
  • Sagitario: 03, 15 y 31.
  • Capricornio: 01, 02 y 30.
  • Acuario: 07, 18 y 34.
  • Piscis: 06, 08 y 27.

Mhoni Vidente: los días de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los días de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025:

  • Aries: Viernes.
  • Tauro: Miércoles.
  • Géminis: Lunes.
  • Cáncer: Jueves.
  • Leo: Miércoles.
  • Virgo: Miércoles.
  • Libra: Lunes.
  • Escorpio: Martes.
  • Sagitario: Jueves.
  • Capricornio: Viernes.
  • Acuario: Jueves.
  • Piscis: Miércoles.

Mhoni Vidente: los colores mágicos para la tercera semana de septiembre 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la tercera semana de septiembre 2025:

  • Aries: Azul y Verde
  • Tauro: Blanco y Rojo
  • Géminis: Naranja y Azul
  • Cáncer: Amarillo y Naranja
  • Leo: Azul y Blanco
  • Virgo: Verde y Naranja
  • Libra: Rosa y Amarillo
  • Escorpio: Amarillo y Naranja
  • Sagitario: Rojo y Amarillo
  • Capricornio: Blanco y Rojo
  • Acuario: Azul y Amarillo
  • Piscis: Amarillo y Negro

Con información de Ámbito


Horóscopo

Mhoni Vidente

Predicciones

