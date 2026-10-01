Dólar hoy, 1 de octubre 2026: a cuánto cotizan el oficial, el MEP y el CCL en los bancos y en la Patagonia

Pizarra exprés de apertura de mes (jueves 1 de octubre 2026)

• Venta oficial Banco Nación (BNA): $1.540,00 | Mayorista comercial: $1.517,00

• Dólar MEP (Bolsa): $1.542,56

• Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.619,12 | Dólar informal (blue): $1.560,00

• Dólar Tarjeta: $2002,00

• Hito de inicio de ciclo: octubre 2026 arranca sin tensiones de demanda, tras completarse los pagos corporativos del cierre trimestral.

La plaza cambiaria en Argentina inaugura formalmente el último trimestre del año confirmando una inédita calma en sus cotizaciones, sostenida por la convergencia casi total entre el mostrador bancario y las variantes bursátiles.

Durante la apertura de este jueves 1 de octubre 2026, los datos provistos por el Banco Central (BCRA) ratifican que el anclaje monetario de emisión cero, sumado a la renovación de liquidez capturada por el Tesoro, neutralizó cualquier salto devaluatorio derivado del recambio mensual.

En este marco de previsibilidad macroeconómica, el valor regulado de ventanilla continúa fijando los costos cotidianos de la economía, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician las operaciones financieras del nuevo mes prácticamente pegados a la pauta del mostrador oficial.

Octubre 2026: cotización del dólar oficial en Banco Nación

La banca pública pone en marcha la atención, con las siguientes cotizaciones matutinas en el Banco Nación (BNA):

Jueves 1 de octubre 2026

Pizarra oficial de ventanilla (BNA): compra a $1.490,00 y venta a $1.540,00 , convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para preservar la competitividad.

compra a y venta a , convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para preservar la competitividad. Dólar tarjeta / turista (consumos en el exterior): se ubica de forma unificada en $2002,00 , integrando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal, sin recargo de gravamen PAIS.

se ubica de forma unificada en , integrando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal, sin recargo de gravamen PAIS. Segmento mayorista interbancario: opera en $1.517,00, referencia técnica obligatoria para las operaciones aduaneras, despachos de exportación y pagos de importación.

Octubre 2026: tendencia bursátil de dólar MEP y dólar CCL en el circuito financiero

En el mercado de capitales administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el comportamiento de los títulos soberanos en moneda dura exhibe cotizaciones ordenadas para la primera sesión de octubre 2026:

Jueves 1 de octubre 2026

Dólar MEP (dólar bolsa): abre en $1.542,56 .

abre en . Dólar CCL (Contado con Liquidación): se posiciona en $1.619,12 , afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país.

se posiciona en , afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país. Dólar informal (blue): se negocia en la City porteña en $1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta, manteniendo una dispersión inferior al 1,5% respecto de las pizarras bancarias.

Impacto en la Patagonia: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén

Jueves 1 de octubre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.480,00 $1.550,00 Río Negro Banco Patagonia $1.495,00 $1.545,00

Hoja de ruta para el inicio de octubre 2026: presupuesto, compras y el uso del dólar MEP

Con el arranque de octubre 2026 y la renovación de los límites de compra bancarios, los ahorristas y usuarios de servicios enfrentan decisiones operativas clave: