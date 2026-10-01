Foco en la economía: así fue el encuentro de Javier Milei con los 13 gobernadores que lo acompañaron al Argentina Week

Javier Milei junto a los gobernadores que participan en el Argentina Week en París. Foto: Presidencia.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro reservado con los 13 gobernadores que participan del Argentina Week en París, un evento para promocionar al país en el mercado europeo y atraer inversiones. Desde Casa Rosada dijeron que la reunión con los mandatarios provinciales se enfocó «en la economía».

Entre ellos, estaban los mandatarios Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.

Qué habló Javier Milei con los gobernadores que lo acompañaron a París

Según informaron desde Casa Rosada a Diario RÍO NEGRO, durante el encuentro, el jefe de Estado hizo referencia a la situación económica y repasó las principales variables e indicadores, «en un clima de camaradería y cercanía con los mandatarios provinciales»

Detallaron que además de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, estuvieron Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Señalaron que Milei agradeció la presencia de los gobernadores y expresó que su Gobierno «tiene una verdadera mirada federal, destacando los desarrollos de sectores estratégicos como la energía, la minería y los agronegocios, entre otros, que tienen su principal desarrollo en el interior del país».

Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Discurso de Javier Milei en la apertura de Argentina Week

Esta jueves por la mañana, el presidente brindó un discurso en la apertura del Argentina Week en París.»La misma Argentina que en el pasado temía quedarse sin gas en invierno, hoy firma contratos para abastecer a Europa”, sostuvo Milei, en un mensaje dirigido a empresarios, inversores y dirigentes políticos.

Y añadió: «Por eso vengo aquí a transmitirles que Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante desde una región pacífica, alineada con los valores de Occidente y lejos de cualquier tipo de conflicto”, expresó.