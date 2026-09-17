Tarot de hoy: la poderosa carta que anticipa nuevos comienzos este jueves 17 de septiembre

El tarot de este jueves 17 de septiembre tiene como protagonista a El Mago, una carta asociada con los nuevos comienzos, la iniciativa y la capacidad de transformar una idea en algo concreto. Qué significa para el amor, el dinero y el trabajo.

La carta del tarot elegida para este jueves 17 de septiembre de 2026 es El Mago, el arcano mayor número uno y uno de los símbolos más poderosos cuando se trata de comenzar una nueva etapa y tomar la iniciativa.

Su aparición trae un mensaje claro: es momento de dejar de esperar y empezar a actuar. Aquello que parecía depender de circunstancias externas podría comenzar a destrabarse a partir de una decisión personal.

El Mago representa además habilidades, creatividad y recursos que quizás estaban siendo desaprovechados. La clave de la jornada será reconocerlos y utilizarlos a favor.

Qué significa El Mago, la carta del tarot de hoy

Tradicionalmente, El Mago aparece representado frente a una mesa con diferentes elementos. Simbólicamente, indican que las herramientas necesarias ya están disponibles, aunque todavía sea necesario decidir cómo utilizarlas.

Por eso, esta carta suele estar relacionada con proyectos que comienzan, conversaciones importantes, nuevas propuestas y oportunidades que necesitan una respuesta.

También advierte sobre algo: tener posibilidades no garantiza resultados. La energía de El Mago necesita acción, concentración y determinación para convertirse en algo concreto.

El Mago en el amor: qué anticipa para este jueves

En cuestiones sentimentales, El Mago puede señalar un nuevo comienzo. Para quienes están solteros, podría aparecer una persona capaz de despertar interés o una conversación que rápidamente genere conexión.

En las parejas, la carta invita a recuperar la iniciativa y salir de la rutina. Una propuesta diferente o una charla pendiente puede modificar el clima del vínculo.

También puede representar el momento de decir aquello que se viene postergando y descubrir qué sucede después.

Qué significa El Mago para el dinero y el trabajo

En el plano laboral, esta carta tiene una energía especialmente activa. Puede simbolizar una propuesta, un proyecto nuevo, una entrevista, una idea que empieza a tomar forma o la oportunidad de demostrar una capacidad que hasta ahora no había sido reconocida.

Para quienes esperan una respuesta, El Mago invita a no permanecer completamente pasivos: hacer un contacto, presentar una propuesta o retomar una conversación podría generar movimiento.

En materia económica, aconseja usar con inteligencia los recursos disponibles y evitar dejarse llevar por promesas demasiado atractivas. Las oportunidades pueden aparecer, pero será importante analizar los detalles.

El consejo de El Mago para hoy

El mensaje central para este jueves es confiar en las propias herramientas y animarse a dar el primer paso.

Puede ser un buen día para iniciar aquello que viene dando vueltas desde hace tiempo, retomar un proyecto abandonado o abrir una conversación que parecía difícil.

Palabra del día: iniciativa

El Mago recuerda que una oportunidad puede abrir la puerta, pero después será necesario decidir qué hacer con ella.

El tarot pertenece al terreno de las prácticas simbólicas y esotéricas y sus interpretaciones no constituyen predicciones científicas.